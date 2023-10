Muore giovanissimo, lutto devastante nel mondo dello sport

Il mondo dello sport piange la morte di un giovanissimo talento. Un addio che ha fatto davvero molto rumore, la notizia è devastante.

Il 2023 è stato un anno a dir poco devastante per quel che riguarda le morti di sportivi. Fin dall’inizio di quest’anno abbiamo assistito a dolorosi lutti, in Italia abbiamo vissuto quasi da vicino – considerando la grande influenza mediatica per tali notizie – le morti di ex calciatori come Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, entrambi colpiti da un brutto male. E tutto il pubblico, anche durante i funerali, ha voluto avvicinarsi a queste due leggende della storia recente del calcio italiano.

La verità però è questa. Fa sempre male quando una persona muore e questo accade sempre, ma la cosa diventa ancora più dolorosa quando a morire è solo un giovane, un ragazzo con grandi aspettative e una vita davanti.

Negli ultimi giorni è venuto a mancare il bodybuilder professionista Christian Figueiredo, giovane brasiliano di soli 29 anni. Una morte improvvisa, dal nulla, e che ha lasciato tutte le persone vicine davvero sotto shock.

Nella sua disciplina Figueiredo era conosciuto come uno degli astri nascenti, c’erano davvero grosse aspettative su di lui e in tanti gli pronosticavano un grande futuro. Il destino ha voluto altro e purtroppo ha visto Figueiredo lasciarci improvvisamente. Ecco nello specifico che cosa è successo.

Lutto nello sport, muore a soli 29 anni

Figueiredo si era ricoverato in questi giorni per un intervento al fegato, un intervento che però i medici consideravano di routine e non particolarmente pericoloso. Durante l’intervento però Christian è stato colpito da un ictus fulminante e non c’è stato niente da fare per lui. Un lutto devastante e che nessuno si aspettava, la notizia ha sconvolto il mondo del bodybuilding. Anche la moglie mediante i social ha rilasciato uno straziante messaggio per comunicare l’addio del marito:

“Sarai sempre tu! Per sempre! Ti amo e ti amerò per sempre”. La donna ha cominciato cosi un messaggio e poi ha continuato: “Dio ti ha portato vicino a sè, sei in un posto più bello e più sicuro che meriti, dove ti darà più tranquillità e pace”. La donna si è mostrata molto forte anche se non è affatto facile per lei. Un lutto pesantissimo e arrivato a pochi giorni dall’undicesimo anniversario del loro matrimonio. Un dolore fortissimo e inaspettato, l’ennesimo lutto di un 2023 molto difficile per il mondo dello sport.