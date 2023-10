Milan, un grande affare per Pioli: ancora un rinforzo davanti

Nome nuovo per quello che riguarda il calciomercato del Milan con i rossoneri che mettono nel mirino un big per la prossima stagione.

C’è già un grande nome nel mirino del Milan in vista del prossimo mercato estivo con i rossoneri che sono pronti a sfidare le altre grandi squadre europee per provare a portarlo a Milanello.

La cessione di Tonali della scorsa estate ha dato il via in casa Milan ad una lunga serie di acquisti che hanno rinforzato la rosa a disposizione di Stefano Pioli. La sensazione è che il club meneghino possa fare la stessa cosa in vista del 2024 quando verrà sacrificato uno tra Maignan e Theo Hernandez per fare cassa e sistemare il resto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Moncada e Furlani sono pronti a tentare il colpo per portare in rossonero uno dei classe 2001 più interessanti del panorama calcistico mondiale.

Calciomercato Milan, nome nuovo per il club meneghino

Il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Takefusa Kubo, trequartista della Real Sociedad che sta facendo molto bene nel club spagnolo in questa prima parte di stagione.

La dirigenza rossonera starebbe valutando l’acquisto del centrocampista offensivo nipponico che può agire su diversi ruoli per quello che riguarda l’attacco. Giovane e già pronto a giocare ad alti livelli, rappresenterebbe un gran colpo per il Milan che rischia però di dover investire una somma ingente per portare il calciatore in Italia. La concorrenza non manca e la Real Sociedad non appare intenzionata a fare sconti per il suo cartellino.

Classe 2001, nella sua carriera ha vestito già le maglie di Barcellona e Real Madrid, anche se non è mai sceso in campo per una partita ufficiale con le divise delle due grandi squadre spagnole. Arrivato in Catalogna da ragazzino, ha vissuto la trafila delle giovanili, dal 2011 al 2015 con il Barcellona, per poi far ritorno in Giappone. Acquistato dal Real Madrid nel 2019, ha girato diverse squadre in prestito senza però mai trovare l’ambiente giusto per esprimersi al meglio.

Arrivato nel 2022 alla Real Sociedad, che lo ha acquistato a titolo definitivo, è definitivamente esploso, giocando sulla trequarti e risultando uno dei migliori in Europa per quello che riguarda il suo ruolo. La sua valutazione è schizzata alle stelle con il suo cartellino che oggi viene valutato almeno 60 milioni di euro. Lo stesso Real Madrid è tornato sulle tracce del giapponese, pensando di riportarlo nella capitale iberica.