Barella-Juric, è polemica: cosa si sono detti

Tra Nicolò Barella e Ivan Juric è polemica: l’episodio incriminato è successo durante Torino-Inter di sabato pomeriggio. Ecco cosa si sono detti

Durante Torino-Inter di sabato pomeriggio è scoppiata una polemica con protagonisti Nicolò Barella e Ivan Juric.

Il tutto durante le fasi convulse del match, con il calciatore e l’allenatore presi dalla foga e dall’adrenalina del momento. Entrambe le squadre avevano bisogno di punti: i nerazzurri per ripartire dopo il mezzo passo falso col Bologna, per non perdere terreno dalla vetta della classifica. I granata per uscire da un periodo buio che adesso li vedono nella zona bassa della classifica con 2 punti conquistate nelle ultime 5 gare.

L’episodio incriminato ha denotato un nervosismo fin troppo eccessivo da parte di Barella, forse in un momento per lui poco sereno, come testimoniano le sue storie Instagram dopo le accuse di essere nel giro del calcioscommesse. L’ex Cagliari l’ha presa malissimo e durante il match contro il Toro è apparso nervoso e poco incisivo. L’episodio di cui parliamo lo dimostra.

Ad inizio secondo tempo c’è stato il grave ko di Schuurs, uscito in barella in lacrime per un infortunio che si preannuncia essere molto grave. Questo è stato il motivo che ha scatenato le ire di Barella, per molti nervoso a causa dell’uscita del suo nome nell’ambito della vicenda scommesse (la fonte di Corona ha ritrattato ma l’ex sardo ha minacciato di adire le vie legali) dopo che il fallo commesso era stato sanzionato con un cartellino giallo da parte dell’arbitro. Infatti quando il calciatore granata si è accasciato al suolo, l’ex Cagliari ha pensato ad una classica “scenata” da parte del difensore.

Barella-Juric, è polemica: ecco cosa è successo

“È caduto da solo“, ha iniziato a sbottare il centrocampista, infuriandosi e protestando con l’arbitro dopo aver ricevuto il cartellino giallo. Barella non aveva realizzato la gravità dell’infortunio patito dal difensore, pensando fosse solo un pretesto per portare acqua al proprio mulino. Si era ancora sullo 0-0 e l’Inter stava soffrendo parecchio. Solo dopo Barella ha compreso quanto serio era il problema. Da qui la scena con Juric.

L’ex Cagliari, capendo la gravità dell’infortunio, si è sincerato delle condizioni di Schuurs e poi si è avvicinato alla panchina granata e ha rivolto la parola a Juric, scusandosi per il suo comportamento. “Mister non l’ho fatto apposta, mi dispiace” è la frase che il giocatore pronuncia. Anche al momento della sostituzione nel secondo tempo Barella si è di nuovo avvicinato a Juric rimarcando il concetto: “Non l’avevo visto”. Un fraintendimento che può starci, magari anche dettato dal momento non sereno interiore del centrocampista.