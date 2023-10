Inter, la qualità a prezzo di saldo: che colpo dalla Premier

Il mercato estivo può portare un ottimo giocatore nella rosa dell’Inter. Colpo dalla Premier a prezzo di saldo, i dettagli

Ci sono delle novità per il mercato di questa Inter. Per arrivare alla vittoria della prossima Serie A, i nerazzurri hanno in mente un altro colpo per il centrocampo. C’è un giocatore della Premier League che potrebbe fare al caso di Inzaghi per completare la rosa. Sarebbe a prezzo di saldo.

Ora poco utilizzato nella sua squadra, questo calciatore può essere la svolta definitiva per la prossima stagione, sia in campionato che negli impegni europei.

Il nome in questione è quello di Donny van de Beek, attualmente centrocampista in esubero del Manchester United.

L’ex Ajax era uno dei centrocampisti più promettenti dopo la stagione 2019/20, in cui nomi come il suo e quello di de Ligt furono cruciali per il cammino in Champions League della squadra olandese.

Oggi si trova nei Red Devils, dove non è mai stato valorizzato da Ten Hag. Può cercare un’altra squadra nella prossima estate, ed è pronto a cambiare anche campionato se necessario. Tra le squadre italiane, l’Inter sembra essere quella più interessata.

Dopo un valore massimo di 55 milioni di euro, e una carriera tra le grandi già preannunciata, le cose per van de Beek non sono andate come previsto. Lo United l’ha prelevato per 39 milioni dall’Ajax, ma in Premier l’olandese non ha reso come sperato. Solo nella prima stagione ha superato le 10 presenze, ma giocando sempre poco e non portando quasi nulla alla squadra. 2 gol e 2 assist in ben 62 partite per il centrocampista, numeri più che deludenti.

Inter su van de Beek: a quanto può prenderlo

Il giocatore deve cercare un clima diverso, e quello italiano può fargli più che bene. L’Inter è interessata ad acquistarlo per la mediana, e l’attuale valore di 10 milioni può aiutare i nerazzurri a portarselo a casa. Il prezzo si può abbassare anche di 1 o 2 milioni in estate.

L’acquisto di van de Beek può portare alla cessione di un altro nome del centrocampo nerazzurro, o potrebbe servire proprio per sostituire il giocatore in partenza. Tra questi, Mkhitaryan potrebbe partire data la scadenza del contratto nel 2024. Il contratto dell’ex Ajax, invece, dura fino al 2025, ma la partenza nella prossima stagione sembra imminente. È ancora presto per parlare di una trattativa ufficiale per il giocatore, ma le parti potrebbero iniziare i primi contatti già da gennaio.