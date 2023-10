La mano cade proprio lì: Guendalina esagera, Halloween bollente

Guendalina Tavassi ha sorpreso i suoi follower ancora una volta. La bella influencer romana si prepara a festeggiare Halloween in maniera bollente

Il mondo della televisione ha imparato da anni a conoscere una delle donne più esplosive che hanno animato il piccolo schermo negli ultimi anni, e non solo. Guendalina Tavassi è diventata non soltanto una delle donne della tv più seguite sui social, ma è stata anche il volo di diverse battaglie molto importanti che riguardano il mondo delle donne. In questi abbiamo visto la bella influencer romana combattere contro il ‘Revenge Porn’ dopo la diffusioni di alcuni suoi video privati.

Dopo poco tempo la separazione con suo marito Umberto, tutt’altro che serena. I due, infatti, non si sono lasciati per niente bene, come testimoniato anche dalle accuse che i due si sono rivolti anche a mezzo social. Entrambi, infatti, si sono attaccati in maniera importante e reiterata per diversi mesi, anche dopo l’inizio della relazione della Tavassi con il suo nuovo compagno Federico Perna.

Anche in questo caso per lei il chiacchiericcio mediatico è stato importante, ed ancora oggi non si è spento del tutto. Al netto di queste delicate situazioni, però, Guendalina intrattiene quotidianamente i milioni di follower che la seguono su Instagram. Gli scatti pubblicati dall’ex concorrente del ‘Grande Fratello’ fanno spesso discutere, come accaduto proprio nelle ultime ore.

Guendalina Tavassi verso Halloween: l’ultimo scatto è molto particolare

Ci avviciniamo ad Halloween, festa che è arrivata in maniera importante anche in Italia dopo la larga diffusione negli Stati Uniti. E cosi si festeggia anche per le strade del nostro paese, con bambini vestiti da vari personaggi a tinte horror, alla ricerca di un dolcetto tra palazzi e negozi. Pronta a festeggiare anche la bella Guendalina, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto a tema.

L’influencer romana, infatti, si è lasciata immortalare con un trucco molto particolare e dark. Piccole gocce di sangue dipinte sul volto, ma anche delle cicatrici fumettistiche tratteggiate sul volto. Il tutto anche per sponsorizzare una nota piattaforma di vendita online. Insomma, la Tavassi non si smentisce mai e continua a regalare post che raccolgono migliaia di like e commenti su Instagram. In questo, tra l’altro, l’ex gieffina ha probabilmente anche dato uno spunto a tutti quelli che trascorreranno Halloween travestiti. Magari seguiranno il consiglio della Tavassi.