Altro esonero in Serie A, la panchina rischia di saltare: già scelto il sostituto

La squadra oramai è cotta, e dopo l’ennesima deludente prestazione di questo inizio di stagione la piazza ha iniziato a gran voce a chiedere l’esonero dell’allenatore. I tifosi, a quanto pare, non sarebbero però gli unici stufi di questa situazione, visto che anche la società avrebbe iniziato a mettere fortemente in discussione l’operato del tecnico, lei che lo ha sempre difeso a spada tratta contro tutto e tutti.

In estate, però, è stato fatto un calciomercato importante, ed è ovvio che ci si aspettava un inizio di stagione completamente differente da parte della squadra, considerati anche gli obiettivi che ci si era prefissati ad inizio campionato.

Ora è come se le ambizioni della società fossero state ribaltate, ed anche la loro fiducia nei confronti dell’allenatore, la cui posizione in panchina è ora fortemente in discussione.

Esonero in Serie A: altro ribaltone in panchina, le ultime

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, ed in modo particolare in Italia, dove da inizio stagione ci sarebbero già stati diversi (e clamorosi) cambi in panchina. A questa folta lista presto potrebbe aggiungersene un altro, visto che ci potrebbe essere un altro esonero in Serie A.

La situazione attorno alla posizione dell’allenatore è critica, visto che oramai è più di un mese che la squadra non riesce ad ottenere la vittoria. Questo ha fatto sì che l’operato del tecnico venisse messo in discussione non solo dai tifosi ma anche dalla società stessa, desiderosa a questo punto di dare una scossa a tutto l’ambiente con l’obiettivo di poter invertire il senso di marcia in stagione della squadra.

A fronte di questo, e della netta sconfitta maturata sabato pomeriggio contro l’Inter, Ivan Juric rischierebbe seriamente l’esonero dalla panchina del Torino. Nel frattempo il club granata avrebbe iniziato a valutare qualche profilo col quale andare a sostituire il croato, mettendo gli occhi su un ex Serie A.

Torino, esonero Juric: già scelto il sostituto

A quanto pare la posizione di Ivan Juric sulla panchina del Torino è fortemente in bilico, scenario inevitabile considerati numeri da retrocessione registrati fino ad adesso dal club granata. Ed è per questo che il presidente Cairo avrebbe iniziato a valutare alcuni allenatori con i quali andare a sostituire il croato, ponendo in cima alla lista dei nomi seguiti Igor Tudor.

Per portare in panchina l’ex Hellas Verona ci sarebbe però bisogno di una scelta istantanea, visto che il croato sarebbe vicinissimo al Besiktas. La palla passa dunque nelle mani del Torino, che a quanto pare potrebbe dare ancora un’ultima chance ad Ivan Juric.

Juric a rischio esonero: decisive le prossime partite del Torino

Ivan Juric è a rischio esonero, e per capire il proseguo della sua avventura sulla panchina del Torino saranno dunque decisive le prossime partite in campionato dei granata contro Lecce, Sassuolo e Monza, compagini contro le quali non sono ammessi passi falsi. Se questa situazione di crisi dovesse perpetuarsi, inevitabile sarà la separazione fra il Torino e Juric.