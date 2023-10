Tifosi Inter in ansia: un big può scappare via

I pronostici di esperti e addetti ai lavori ad inizio stagione avevano indicato l’Inter come favorita per lo scudetto e di outsider in Champions League

L’Inter sta tenendo fede ai pronostici di inizio stagione. La squadra nerazzurra uscita rinforzata da una campagna acquisti e cessioni che l’ha vista fare la parte del leone era indicata da addetti ai lavori e commentatori come la principale favorita per la conquista dello scudetto e dopo la finale raggiunta lo scorso anno, una mina vagante in Champions League.

In questo primo scorcio di stagione il gruppo guidato da Simone Inzaghi sta rispettando in pieno le previsioni. Al netto di una sconfitta imprevista contro il Sassuolo, capace di espugnare il Meazza per l’ennesima volta negli ultimi anni, Lautaro Martinez e compagni si trovano in testa alla classifica sia in Serie A che nel proprio girone di Champions.

E quando mancano poco più di due mesi alla sessione invernale di mercato la dirigenza dell’Inter è intenzionata a restare ferma, lasciando così com’è l’organico a disposizione dell’ex allenatore della Lazio.

Rimane uno spiraglio per il possibile arrivo di un attaccante, ma se Arnautovic dovesse dare importanti segnali di risveglio, Marotta e Ausilio non avrebbero alcuna necessità di muoversi sul mercato. Detto che per ciò che riguarda le operazioni in entrata la finestra di gennaio si annuncia molto tranquilla, qualcosa di significativo potrebbe muoversi in uscita.

I tifosi dell’Inter temono la cessione di un big: una big di Premier sembra fare sul serio

Dall’Inghilterra rilanciano infatti l’indiscrezione di un interesse quanto mai concreto del Chelsea per uno dei pilastri della difesa nerazzurra, Alessandro Bastoni. Il ventiquattrenne centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è uno dei pochi difensori di alto livello rimasti in circolazione.

Titolare inamovibile o quasi della squadra vicecampione d’Europa e della Nazionale italiana, ha attirato da tempo le attenzioni di alcuni grandi club d’Europa. Il Chelsea, in piena crisi ormai da mesi, starebbe pensando a Bastoni per potenziare il suo reparto arretrato.

L’Inter considera incedibile il giovane difensore cremonese a meno che non arrivi sulla scrivania della dirigenza un’offerta irrinunciabile. A quanto pare, secondo il portale ‘todofichajes.com’, il Chelsea sarebbe disposto a spendere più di 60 milioni di euro per convincere Zhang e Marotta a trattare la cessione di Bastoni la cui eventuale partenza manderebbe su tutte le furie i tifosi interisti. L’eventuale addio del centrale lombardo sarebbe poi una grave perdita sul piano tecnico, un grosso impoverimento per la difesa e in generale per la squadra di Inzaghi.