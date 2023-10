Allegri batte i pugni: lo vuole alla Juve, firma in arrivo

Max Allegri sa bene le priorità della Juventus. C’è un calciatore che vuole assolutamente nella squadra bianconera del futuro

Le richieste di Allegri sono così registrare dalla società, che potrebbe accontentarlo e mettere così al sicuro un reparto alla ricerca di conferme e solidità. Una mossa in anticipo a far discutere i tifosi bianconeri.

La vittoria di San Siro contro il Milan ha ridato credenziali alla Juventus, capace di soffrire ma anche di cogliere l’intera posta in palio. Rispetto alla scorsa stagione, c’è ben altro animo nel gruppo bianconero, che sa giocare da provinciale e, soprattutto, avere un atteggiamento in campo molto solidale, ben diverso da quello registrato nel recente passato.

Allegri ha fatto le sue richieste, sa benissimo come questa squadra abbia bisogno di punti di riferimenti solidi. Non lasciarsi sfuggire un big sul mercato diventa ora una sorta di imperativo, il tecnico ha garantito per la sua qualità.

La società sta valutando così le mosse per il futuro, chiaramente guardando a una sostenibilità dei costi ha un aspetto pressoché primario

Juve, il rinnovo è cosa fatta

.La dirigenza valuta così al meglio quanto sta accadendo in campo, c’è ora la possibilità di accontentare Allegri proprio perché il volere comune va in un’unica direzione, sia da parte della società che del calciatore. Prossimamente, ci sarà il rinnovo per Rugani: il centrale rimarrà in bianconero senza problemi.

Da definire solo gli aspetti economici, non siglerà il nuovo accordo alle stesse cifre (guadagna circa tre milioni di euro netti), ma spalmerà un po’ il suo ingaggio nel corso del tempo. Rugani resterà alla Juve, nessuno gli toglie il posto, la società e il tecnico sono soddisfatti del suo apporto. Si immaginava ben altra carriera per il difensore, ma forse è rimasto fin troppo penalizzato dagli apprezzamenti sul sapore ascoltare i mostri sacri della retroguardia bianconera, avendo poche occasioni per responsabilizzarsi.

In questa Juve, invece, sembra essere l’uomo giusto nei momenti di crisi. Il dato sulle vittorie raggiunte con Rugani titolare fa sorridere le statistiche bianconere, farsi trovare pronto è una caratteristica apprezzata.

Del resto, anche le seconde linee possono avere le loro soddisfazioni nei top club, la Juve in particolare ha sempre avuto un grande rispetto per le riserve, che sono passate ugualmente alla storia, al pari dei campioni. Rugani è un fedelissimo su cui puntare ad occhi chiusi, serve solo confermare l’accordo prossimamente.