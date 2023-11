Michela Persico fa impazzire i fan: scatto piccante

Michela Persico è pronta per infiammare nuovamente, gli scatti della lady bianconera sono di tutto rispetto

Michela Persico vuole dimenticare un momento non troppo felice, dopo la visita dei ladri di qualche tempo fa, e allo stesso tempo mostrare di essere comunque in forma e pronta per supportare il suo compagno.

C’è un punto fermo nella Juventus, che non crea polemiche e soprattutto si mostra sempre molto efficace. Daniele Rugani è la riserva ideale per i bianconeri, e quando scende in campo gioca bene portando anche un po’ di fortuna, praticamente il massimo della vita.

Sarà titolare anche a Firenze in luogo di Danilo, mentre in famiglia chiaramente non è l’unico osservato con grande attenzione. Michela Persico è seguitissima, sia dai tifosi bianconeri che da quelli sparsi un po’ in tutta Italia. La compagna di Rugani è ormai un volto noto, dopo le prime esperienze tv si è fatta conoscere sui social, con uno zoccolo duro di affezionati.

Michela, una foto che infiamma tutti

La Persico è diventata così una sorta di beniamina del pubblico bianconero, ormai da un bel po’ di tempo. Lunga la permanenza di Rugani nel club, che rinnoverà prossimamente il contratto del difensore (in scadenza nel 2024), ma andando a spalmare il suo ingaggio nel corso del tempo. Di certo, meglio la felicità che irrigidirsi sulle cifre, su questo è d’accordo anche la compagna, che sui social è sempre incandescente. E lo dimostra con un altro scatto maestoso, Michela Persico ammalia tutti.

Scatto in mezzo ai giornali per un’intervista, ricordando come la Persico – per un periodo di tempo – fu addirittura un volto televisivo, scatenando il pubblico maschile. In formissima e in posa, mostra così tutta la sua presenza concreta davanti all’obiettivo per i fan.

Il microfono però non lo ha abbandonato, non di rado è la presentatrice di tante manifestazioni, soprattutto su Torino, e di certo il lato dello spettacolo resta sempre quello preferito dalla Persico, madre anche di un figlio.

La sinergia con Rugani è speciale, i tifosi la apprezzano per non essere una figura ingombrante. Nelle dichiarazioni dove si parla del suo rapporto col difensore, ha sempre parlato bene del compagno ma anche della società bianconera. Restando così una supporter più che una procuratrice aggiunta, ed è questo apprezzato dai tifosi. Che stimano il difensore in campo, come una sicurezza in più per il reparto bianconero, sempre molto attento a non prendere gol.