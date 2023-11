Scottante senza veli: Claudia Ruggeri lascia a bocca aperta

Claudia Ruggeri si mostra senza veli e lascia tutti a bocca aperta: la showgirl è davvero rovente, ecco il nuovo scatto

Apprezzatissima per le sue apparizioni sulle reti Mediaset nei programmi Avanti un Altro e Ciao Darwin, Claudia Ruggeri è una delle donne che più ha conquistato il consenso del pubblico grazie al suo irresistibile fascino.

La showgirl e modella si è sempre distinta per la sua bellezza, ghermendo il cuore di molti. Bellezza che la Ruggeri non smette mai di mettere in mostra sul suo profilo Instagram dove è seguita da 1,2 milioni di follower che restano sempre senza fiato davanti ai suoi update.

La showgirl è una delle donne più amate della TV, ma è via social che riesce a dare il meglio di se e a farsi apprezzare ancora meglio dagli utenti.

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram, la Ruggeri ha deciso di lasciare a bocca aperta i suoi follower con uno scatto davvero piccante che ha messo a dura prova la loro salute mentale.

Le continue apparizioni a Ciao Darwin e ad Avanti un Altro hanno senza dubbio inciso sulla sua popolarità, ma Claudia Ruggeri ha dimostrato di esserselo meritato questo successo.

Un successo ottenuto non solo per la professionalità mostrata sul piccolo schermo, ma anche per il suo immenso fascino che quasi abbaglia i propri fan quando la vedono in TV e non solo.

Via social, infatti, la modella non si risparmia mai ed ostenta con fierezza la sua bellezza, regalando spesso e volentieri degli scatti che lasciano senza parole, proprio come capitato con l’ultimo post pubblicato su Instagram.

Claudia Ruggeri irresistibile senza veli: i fan restano a bocca aperta

La Ruggeri si è voluta mostrare senza veli e solo un asciugamano copre il suo corpo sensuale, mentre si trova stesa sul letto stuzzicando la fantasia dei fan che l’hanno trovata davvero irresistibile.

Tutto ciò che si può ammirare sono solo le sue perfette spalle lasciate appositamente scoperte, ma tanto basta per mandare in tilt i suoi follower che hanno inondato il post di like.

Lo scatto ha infatti ottenuto più di 13 mila likes e nei commenti gli utenti si sono scatenati, quasi facendo a gara nel definirla meravigliosa e per farsi notare dalla showgirl.

Nonostante non si veda tutto il corpo, c’è anche chi l’ha definita sexy e ciò va a confermare come alla Ruggeri basti davvero poco per conquistare il cuore dei propri fan.

Commenti che la modella avrà apprezzato e siamo sicuri che presto regalerà nuovi scottanti scatti per viziare ulteriormente il suo pubblico social.