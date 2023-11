Vinicius e il razzismo: la confessione di Ancelotti spiazza i tifosi

La confessione in diretta di mister Carlo Ancelotti circa Vinicius Jr e gli episodi di razzismo che lo vedono coinvolto come vittima invitano a riflettere seriamente

Per i tifosi del Real Madrid e gli addetti ai lavori del club poter contare sul brasiliano Vinicius Jr in squadra è davvero una manna dal cielo. La talentosa ala sinistra è uno dei perni imprescindibili del presente dei blancos.

Da inizio stagione, in dieci match si è già fatto riconoscere una volta ancora per le sue qualità con tre gol e tre assist. Numeri che sottolineano anche la sua generosità rispetto ai compagni di squadra. Un calciatore, insomma, che diviene fondamentale per più aspetti del gioco del Real.

Tuttavia calcare i campi della Liga non è semplice per lui. Il giocatore spesso è finito sulle prime pagine dei giornali più per gli episodi di razzismo dei quali è vittima che per le genialità sul terreno di gioco.

In quasi tutti gli stadi è stato preso di mira dai tifosi avversari con appellativi e gesti che inneggiano alla discriminazione. Sono valse a poco le campagne mediatiche e i gesti di totale disapprovazione da parte dell’universo calcistico.

Situazioni che fanno male all’umore del brasiliano. Di certo non indifferente al fiume di cori che si alzano dagli spalti al suo indirizzo, assolutamente deplorevoli e da condannare.

Spesse volte è stato il tecnico Carlo Ancelotti a tirare fuori le unghie e a difendere con veemenza la posizione del suo giocatore, invitando anche a prendere i provvedimenti più seri possibili per far rientrare un fenomeno tanto imperdonabile quanto vergognoso.

Negli ultimi giorni in particolare modo sulle varie piattaforme social ha avuto grande eco un video diffuso dai media spagnoli relativo alla gara del Real Madrid contro il Barcellona.

Si ascoltavano i sostenitori blaugrana urlare chiaramente “scimmia” all’indirizzo di Vinicius Jr.

Razzismo, Carlo Ancelotti interviene ancora su Vinicius Jr: le dichiarazioni

Il tecnico Ancelotti si è presentato ai microfoni della stampa, dichiarando che “purtroppo è abituato” il calciatore a tali insulti, lamentando il perseguire ingiustificato di questo atteggiamento ormai da troppo tempo.

Il giocatore continuerà a rispondere sul campo attraverso le sue altisonanti prestazioni. Poiché l’allenatore ha comunque chiarito che il brasiliano resta “concentrato sul suo lavoro”.

D’altronde dalla sua parte ha tutto l’emisfero Real Madrid, la cui società lo vuole così fortemente nel futuro del progetto, che da poco gli ha sottoposto il rinnovo del contratto fino al 2027.

Inoltre, il club lo accompagna e lo aiuta nella sua lotta contro il razzismo, che si è svolta anche in tribunale.

Lo scorso 5 ottobre Vinicius Jr è stato ascoltato in seguito a un’indagine sugli insulti razzisti pronunciati contro di lui a Valencia il 21 maggio scorso.

In occasione della premiazione del Pallone d’Oro, invece, ha ottenuto il “premio Socrates”. Un riconoscimento che valorizza i progetti educativi da promossi in Brasile e simboleggia la sua lotta contro la discriminazione.