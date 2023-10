Altro che Brasile: Ancelotti ha altre due offerte, una è clamorosa

Ancelotti lascerà il Real Madrid a fine stagione, ma il Brasile potrebbe non essere la sua nuova destinazione, nonostante quanto annunciato.

Sarà l’ultima stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. La conclusione di una lunga storia divisa in due capitoli, con il ritorno del 2021 che molti vedevano con grande scetticismo, e che invece ha condotto alla conquista di un’altra Champions League. Se prima di questa nuova esperienza il 64enne tecnico di Reggiolo era visto come un po’ in declino, oggi è tornato a pieno titolo tra i grandissimi allenatori a livello mondiale.

E ‘mondiale’ è proprio la parola giusta, visto che sarà questo il suo prossimo obiettivo. Alla scadenza del contratto con i Blancos, Ancelotti passerà sulla panchina del Brasile, prendendo il posto di Diniz in tempo per la Copa America.

Il suo clamoroso ingaggio per i verdeoro è ovviamente finalizzato ai Mondiali del 2026, in cui il Brasile punta a tornare a vincere un titolo che gli sfugge clamorosamente dal 2002. Eppure, potrebbero esserci ben altre novità in vista per il tecnico italiano.

Dalla Spagna rimbalza la notizia che qualcosa nel futuro dell’allenatore oggi al Real Madrid potrebbe essere ancora in dubbio.

Dal Brasile danno per certo che Ancelotti sarà il prossimo allenatore della selezione verdeoro, ipotesi confermata anche da maggior parte della stampa europea. Ma nel paese iberico resistono altre teorie, secondo cui l’allenatore emiliano non avrebbe ancora finalizzato il suo trasferimento a livello ufficiale.

Un club e un’altra nazionale nel futuro di Ancelotti: il Brasile trema

Tutto ciò lascia la porta aperta a soluzioni alternative, compresa quella di restare nel calcio per club. Non al Real Madrid, che ormai sogna un futuro con Xabi Alonso, ma con un ritorno in Premier League. Secondo il giornalista Benjamin Lopez, che ha parlato al programma ‘El Chiringuito de Jugones’, Ancelotti sarebbe il primo nome della lista del Manchester United, che sta per cambiare proprietà. L’avvio di questa stagione non è stato ottimale, e potrebbe aver compromesso la posizione di ten Hag.

Ma la seconda idea di Lopez per il futuro dell’allenatore di Reggiolo è anche più clamorosa, perché coinvolge una nazionale ma non di primissimo piano. Ancelotti potrebbe infatti accettare una ricca offerta per guidare il Canada, una squadra con tanti giovani interessanti e che nel 2026 giocherà il Mondiale in casa. Ipotesi suggestive, anche se per il momento poco probabili, visto l’accordo, perlomeno verbale, con la Federcalcio di Rio de Janeiro.