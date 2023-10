Dal Real al Milan: il giocatore ha già deciso

Il club rossonero guarda in casa Real per un giovanissimo talento che finora non ha trovato spazio con Carlo Ancelotti

Tra i club da sempre, e ancora in epoca recente, più attivi sul fronte del reperimento di giovanissimi talenti in erba, destinati magari a diventarei nuovi fenomeni del calcio mondiale, il Real Madrid ha messo a segno un colpo dei suoi nell’estate scorsa. Sono rimasti tutti a bocca aperta quando Florentino Perez, ancora frustrato dall’ennesima fumata nera per Kylian Mbappé, ha sganciato 20 milioni di euro al Fenerbahce per il nuovo fenomeno del calcio turco.

Lui si chiama Arda Guler, è un classe 2005 accreditato dagli scouting di mezza Europa di avere le stigmate del fuoriclasse, e gioca prevalentemente come trequartista centrale. Come un certo Brahim Diaz, passato per tre anni a Milanello e poi tornato alla casa madre, che ha fatto valere, pur senza esercitarla effettivamente, la clausola di recompra fissata a 27 milioni di euro.

Già, Brahim Diaz. Proprio l’affare intavolato col club merengue ha ingolosito il Milan sulla possibilità di ripetere in qualche modo, anche col gioiello nativo di Ankara, lo stesso tipo di trasferimento. L’interesse del club rossonero è confermato dal portale ‘Defensacentral.com’. Che parla di un’imminente offerta di Furlani pari a 20 milioni per Arda Guler. Ma anche da ‘Fichajes.net’, che invece svela una strategia diversa che i meneghini vorrebbero portare avanti.

L’appena 18enne talento turco non ha ancora messo nelle gambe nemmeno un minuto col suo nuovo club. Colpa di un paio di infortuni che hanno rallentato il suo inserimento in prima sqaudra. Il Real non ha certo rinnegato l’importante investimento fatto sul ragazzo, ma deve guardarsi intorno da possibili lusinghe che potrebbero arrivare da Milano.

Milan all’assalto di Arda Guler: la posizione del calciatore

Il club di Via Aldo Rossi starebbe spingendo per avere il trequartista a disposizione già nel mercato di gennaio, in prestito, con un diritto di riscatto da esercitare nel gennao del 2025. Florentino Perez non è affatto attirato dall’idea, volendo prima di tutto testare le capacità del turco sul campo. Appena ce ne sarà occasione.

Del resto dalla capitale spagnola filtra un interesse tiepido, da parte dell’entourage dell’ex Fenerbahce, sulla possibilità di lasciare la Casa Blanca senza nemmeno aver esordito. Il Milan resta però un’opzione concreta per Guler, che a fine anno potrebbe sedersi al tavolo con Florentino per discutere di un addio. Magari temporaneo. Magari defintivo, chi lo sa.

