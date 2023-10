Caos Fagioli: rivelati i nomi di altri Nazionali

Nicolò Fagioli ha confessato tutto sul caso scommesse ed ora la Serie A inizia a tremare. Ecco cosa ha detto il centrocampista della Juventus.

Fagioli rappresenta forse il personaggio chiave del caso scommesse. Il centrocampista, che sarà squalificato per sette mesi, davanti al procuratore Chinè ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbero cambiare le sorti di questa indagine.

Il centrocampista della Juventus, infatti, durante l’interrogatorio in Procura FIGC ha confessato tutto e ammesso che ci sono altri Nazionali coinvolti in questa vicenda. Parole di Fagioli che aprono la strada ad una inchiesta ancora più lunga e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro più chiaro.

Fagioli confessa tutto: i dettagli

Nicolò Fagioli ha ammesso tutto durante la confessione in Procura FIGC e le sue parole hanno fatto il giro del web e dei giornali. Una mossa che ha come principale obiettivo quello di aiutare gli inquirenti a chiarire meglio quanto successo e, soprattutto, cercare di accertare meglio quanto successo. Ad oggi i punti da chiarire sono ancora diversi e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime ore per avere un quadro molto più chiaro dell’accaduto e delle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, Fagioli ha confessato che ci sono altri Under 21 nel giro delle scommesse. Per il momento il quotidiano non si è soffermato sui nomi, ma non è da escludere che il centrocampista li abbia fatti agli inquirenti. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte della stessa FIGC.

Di certo si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per diverso tempo e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire se altre persone saranno coinvolte in questa vicenda oppure ci si fermerà qui. Di certo si tratta di un caso che terrà banco ancora per diverso tempo.

Fagioli conferma: altri Nazionali coinvolti

Fagioli alla Procura FIGC ha confermato che ci sono altri Nazionali coinvolti in questa vicenda. Ad oggi si tratta solamente di Under 21 e per questo motivo il caso scommesse è destinato a continuare a far parlare. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte degli inquirenti in una vicenda che continuare ancora a far discutere per molto tempo.