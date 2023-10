Maxi cifra per l’Inter: una firma stellare

La dirigenza dell’Inter capitanata da Marotta è al lavoro per mettere in atto un importante rinnovo contrattuale: ecco cosa sta succedendo

L’Inter spera di riappropriarsi del primo posto in classifica già nel prossimo weekend. Anche perché il Milan capolista se la vedrà faccia a faccia con la Juventus a San Siro, di conseguenza non è affatto da escludere che i rossoneri possano perdere punti nei giorni a venire. La ‘Beneamata’, invece, sarà chiamata a superare in trasferta l’ostacolo Torino, assolutamente da non sottovalutare.

In casa nerazzurra, però, c’è tanta voglia di riscatto dopo l’amaro pareggio messo a referto contro il Bologna dell’ex Thiago Motta. Lautaro Martinez e compagni vanno un po’ in difficoltà quando cala la loro condizione psicofisica e i risultati un po’ ne risentono, pure a causa degli impegni comunque molto faticosi in Champions League.

Ma Inzaghi evidentemente deve lavorare meglio su questo dettaglio tutt’altro che indifferente, poiché il tecnico piacentino ha a disposizione una rosa corposa e ben attrezzata nel complesso. Eccezion fatta per il reparto offensivo, che ad oggi è senza dubbio quello più in difficoltà.

Soprattutto, ovviamente, pesa non poco l’infortunio di Marko Arnautovic, che costringerà il bomber austriaco a rimanere ai box ancora per un bel po’ di tempo. Se poi si pensa che Alexis Sanchez ormai non fornisce più le garanzie di un tempo, allora inevitabilmente l’asticella della preoccupazione si alza in maniera rilevante.

Ragion per cui, un rinforzo in quella zona di campo già nel calciomercato di gennaio farebbe parecchio comodo, ma Marotta e Ausilio hanno entrambi dichiarato di recente che l’attacco resterà così fino al termine della stagione in corso. Il problema fisico di Arnautovic, dunque, non sembra aver cambiato i piani della dirigenza interista, la quale parallelamente si sarebbe già attivata invece sul fronte rinnovi.

Inter, rinnovo con adeguamento per il big nerazzurro: che cifra

Entrando più nello dettaglio, stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, il club meneghino vorrebbe prolungare in tempi brevi la scadenza del contratto di Denzel Dumfries, prevista per il 30 giugno del 2025. L’esterno olandese rappresenta uno dei punti di riferimento più rilevanti all’interno dello scacchiere di Simone Inzaghi.

E anche l’ex PSV Eindhoven, dal canto suo, intende firmare un nuovo accordo scritto il più in fretta possibile. Tra l’altro, il classe ’96 ha iniziato bene la stagione, mettendo a referto 2 reti e 3 assist in 9 partite totali disputate con indosso la maglia dell’Inter. Ragion per cui il club lombardo, sempre secondo la fonte citata, avrebbe in mente un rinnovo da vero e proprio big.

Difatti, attualmente Dumfries percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti e la società nerazzurra sarebbe disposta a toccare la soglia dei 4 milioni bonus compresi. Pare, inoltre, che Marotta e Ausilio abbiano già avviato i primi dialoghi con l’agenzia Wassermann, che ha rimpiazzato Rafaela Pimenta nell’assistenza all’esterno della ‘Beneamata’. Staremo a vedere.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI