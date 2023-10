Visione di spalle da capogiro: Melita Toniolo lascia di stucco

Melita Toniolo torna arrembante sui social, la speaker radiofonica si mostra in forma per i suoi fan con un insolito bagno autunnale

Misteri di stagione, il rialzo delle temperature porta a qualche bagno fuori dalle previsioni ma sempre ben gradito dai fan, che lodano la vitalità della conduttrice radiofonica Melita Toniolo.

La stagione è senza dubbio particolare, l’autunno è una specie di primavera o addirittura di estate mascherata. Se fino a giugno in molte regioni di Italia c’è stata pioggia, ora invece c’è un ottobre col sole che fa piacere anche a Melita Toniolo, in bella mostra per i fan.

La speaker ha così approfittato per fare una visita in spiaggia, senza dubbio inattesa se pensiamo a come dovrebbe essere ottobre. Niente caldarroste e primi focolari, anzi un po’ di tintarella che non fa mai male per mettere in risalto un corpo sempre al massimo della forma.

La conduttrice radiofonica è raggiante, sa come si possono sfruttare questi giorni anche per rilassarsi e tornare ancora più carica. Una sorta di supplemento di vacanze con una spiaggia senza dubbio molto più libera rispetto a qualche settimana fa, ma con la stessa voglia di essere in pace con se stessa. Direttamente dalla spiaggia ligure di Alassio, Melita Toniolo incanta i fan.

Melita in costume per un caldo autunno

Una visuale importante, ringraziando anche l’ospitalità dell’albergo Melita Toniolo si mette così in luce sui social, dove non mancano i commenti dei fan, sia dal versante femminile che da quello maschile. Followers che la stimano e la seguono, sanno come c’è sempre tanto da ammirare in una ragazza che dalla provincia veneta è riuscita a fare la sua gavetta, conquistando un posto tra le conduttrici italiane con studio e merito.

Melita è elogiata dal pubblico, la sua vitalità traspare e si chiede se in fondo questo sia il 14 agosto piuttosto che un periodo di metà ottobre.

L’ex gieffina si porta così in posizione trend topic, il suo scatto diventa virale per il pubblico di Instagram al suo fianco, apprezzandone anche un’ironia che non è mai mancata nei suoi scatti. Dati in crescita guardando al numero dei fan, basti pensare che è già arrivata a 1,2 milioni di followers, un numero decisamente importante che le dà prestigio nella classifica italiana delle influencer.

Una bellezza al bagno d’ottobre merita senza dubbio la considerazione del web in questo periodo insolito sul fronte marittimo.