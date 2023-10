Juve, c’è l’accordo: adesso servono 40 milioni

Intesa raggiunta ma ora servono 40 milioni di euro: ecco tutti i dettagli dell’importante operazione di mercato

Alla ripresa del campionato dopo lo stop per gli impegni della Nazionale, la Juventus sarà attesa dal big match di ‘San Siro’ contro il Milan che guida la classifica.

Uno stress test per le ambizioni di scudetto dei bianconeri che cercano di non farsi distrarre dalle problematiche extra-campo (Nicolò Fagioli, coinvolto nello scandalo scommesse, ha raggiunto l’accordo con la FIGC sul patteggiamento, sulla base di 7 mesi di squalifica più un’ammenda di 12.500 euro, ora al vaglio del Procuratore Generale dello Sport e del Consiglio della FIGC: in assenza di rilievi diventerà definitivo).

Un match che la Juventus dovrà affrontare senza il perno del suo pacchetto arretrato: tramite un comunicato ufficiale il club bianconero ha reso noto che Danilo, infortunatosi nel carso del match del Brasile contro il Venezuela, ha rimediato “una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Lo stop non sarà inferiore ai 20 giorni, con il difensore brasiliano che ha già iniziato l’iter riabilitativo volto al ritorno ripresa all’attività agonistica.

Come se non bastasse la tegola dell’infortunio di Danilo, Max Allegri deve fare i conti anche con il possibile forfait per il big match alla ‘Scala del calcio’ di Federico Chiesa. L’ex viola, nonostante gli esami diagnostici abbiano escluso lesioni, resta in dubbio.

Juve, c’è l’accordo con Thuram jr ma adesso servono 40 milioni

In questi giorni l’attaccante bianconero proverà ad allenarsi con il resto del gruppo; se non dovesse recuperare, Allegri ha già pronto il piano B: Moise Kean, che ha fatto bene nel derby contro il Torino prima della sosta e in Nazionale nel match contro Malta, in coppia con Dusan Vlahovic.

Se dall’infermeria bianconera non giungono buone notizie, sul fronte del calciomercato la musica cambia: Cristiano Giuntoli, secondo indiscrezioni di calciomercato ha raggiunto l’accordo con Khephren Thuram sulla base di 3.5-3.8 milioni netti annui più bonus fino al 2028.

Tuttavia, per la relativa fumata bianca manca l’accordo con il Nizza per i cui colori gioca il secondogenito dell’ex campione del mondo Lilian nonché fratello minore di quel Marcus che sta facendo faville con la maglia nerazzurra dell’Inter.

I francesi chiedono non meno di 40 milioni di euro per cederlo a gennaio, con il prezzo che a giugno il prezzo potrebbe lievitare. Serve, dunque, uno sforzo economico per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del promettente figlio e fratello d’arte che è il faro del centrocampo di un Nizza che è secondo in Ligue 1, alle spalle del Monaco capolista e davanti, di 1 punto, alla corazzata Paris Saint-Germain.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI