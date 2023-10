Non gioca davvero mai: Garcia lo manda all’Inter

Dopo il brutto avvio di stagione il Napoli sta pian piano provando ad uscire da questo periodo iniziale di crisi

Nonostante il cambio in panchina e qualche addio eccellente nessuno si aspettava un inizio cosi difficile per il Napoli campione d’Italia. Gli azzurri – lo scorso anno – hanno dominato il campionato, lasciando praticamente le briciole a tutti gli avversari e quindi, anche se con Rudi Garcia e non Luciano Spalletti, tra i tifosi c’era ancora ottimismo.

La realtà invece è stata ben diversa e i tifosi hanno dovuto scontrarsi con una realtà non molto piacevole. Alti e bassi costanti e una situazione con molti calciatori scontenti. L’ultima gara di campionato, la vittoria contro il Verona, ha dato nuove speranze e ora tutti sperano in una striscia positiva. Il club ha disputato la prima gara senza l’infortunato Osimhen, infortunatosi con la maglia della nazionale nigeriana. Nonostante la sua assenza Garcia ha mandato ancora una volta Simeone in panchina.

L’argentino non sembra avere un gran feeling con il tecnico francese, anche lo scorso anno non era titolare ma Spalletti gli dava un’importanza cruciale, stavolta non è cosi. Il calciatore subentra abbastanza raramente e gioca ancora meno della scorsa stagione, Garcia poi preferisce Raspadori come prima punta e quindi per l’argentino è difficilissimo trovare spazio. Il Cholito potrebbe cosi cambiare squadra, ma restare comunque in una big di serie A.

Inter, occhio a Simeone

Il club nerazzurro ha bisogno di un attaccante di livello come primo rincalzo della coppia composta da Lautaro e Marcus Thuram. Sia Arnautovic che Sanchez non offrono garanzie e per questo la società è pronta ad attivarsi sul mercato, anche in vista di gennaio. Tra i nomi graditi a Marotta c’è proprio Simeone e Giovanni accetterebbe con entusiasmo l’ipotesi nerazzurra. Suo padre ha vinto con la maglia dell’Inter e andare a Milano – storica piazza per gli argentini – sarebbe una grande opportunità. Non sarà facile convincere il Napoli, ma l’Inter ci proverà.

De Laurentiis difficilmente cede suoi calciatori a squadre rivali, ma con una buona offerta (o qualche scambio interessante) il Napoli potrebbe cambiare idea. Mancano ancora mesi al calciomercato invernale, la trattativa non è semplice ma l’Inter sogna il bomber del club partenopeo. Per ora ci sono stati alcuni sondaggi, il Napoli valuta Simeone almeno 15-20 milioni di euro e sta all’Inter capire o meglio decidere se affondare o meno il colpo.