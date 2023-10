60 milioni e panico Fanta: Nico Gonzalez in Premier

Tifosi della Fiorentina e fantallenatori in preda al panico: Nico Gonzalez in Premier League. Ecco tutti i particolari

Argentina uber alles in Serie A. Non c’è, infatti, solo il ‘Toro’ dell‘Inter, Lautaro Martinez, a segno anche nel 2-0 con cui la ‘Beneamata’ ha matato il Toro (11 gol finora per il capitano nerazzurro), a tenere alta la bandiera argentina.

Nella Fiorentina che inaspettatamente respira aria d’alta classifica brilla la stella dell’argentino Nico Gonzalez i cui gol stanno facendo sognare la tifoseria viola e i fantallenatori.

Sogni di gloria che potrebbero tramutarsi in un incubo per la tifoseria viola. Le straordinarie prestazioni dell’esterno d’attacco di Vincenzo Italiano hanno, infatti, catturato l’interesse di due big della Premier League.

Nico Gonzalez in Premier League: sulle sue tracce il Liverpool e il Chelsea

Scatta l’allarme rosso in casa della Viola. La stampa inglese ha rivelato che sia il Liverpool sia il Chelsea hanno messo nel mirino, per la prossima stagione, Nicolás González, titolare della Nazionale argentina e nello starting eleven anche nella vittoria per 2-0 dell’Albiceleste contro il Perù a Lima.

Del resto, entrambi i club della Premier League hanno già argentini in rosa, il che rende ancora più appetibile l’esterno della Fiorentina. Per la cronaca, i Reds hanno rinforzato il loro centrocampo con il dinamismo, le geometrie e il fosforo di Alexis Mac Allister mentre il Chelsea ha sborsato lo scorso gennaio oltre 100 milioni di euro per prelevare dal Benfica il talentuoso Enzo Fernandez.

Tuttavia, neanche per due big come il Liverpool e il Chelsea sarà semplice strappare Nico Gonzalez alla Fiorentina. La dirigenza viola è inamovibile sulla sua valutazione dell’esterno argentino: Rocco Commisso si siederà al tavolo della trattativa solo in presenza di un’offerta che oscilli tra i 55 e i 60 milioni di euro.

Alcuni mesi fa il numero 1 del club viola ha rifiutato senza tanti problemi l’0fferta di 43 milioni di euro del Brentford. Motivo per il quale quello di Nico Gonzales si preannuncia come uno dei nomi caldi del mercato della prossima estate.

Il suo killer instinct da attaccante di razza e l’abilità nel servire assist lo rendono uno dei più interessanti interpreti del suo ruolo al punto tale che, come detto, due top team come il Liverpool e il Chelsea sono pronti a darsi battaglia per acquisire il diritto alle sue prestazioni sportive. Con la Fiorentina che già si sfrega le mani pensando alla mostruosa plusvalenza che potrebbe fruttare l’eventuale cessione del suo talentuoso esterno mancino. Gli unici a non gioire, manco a dirlo, sono i tifosi viola e i fantallenatori.