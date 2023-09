Lautaro e non solo, assalto all’Inter da 150 milioni

Il calciomercato non dorme mai e per l’Inter di Simone Inzaghi arrivano pessime notizie: 150 milioni di euro per un clamoroso doppio addio

Una serata da sogno per i colori nerazzurri, con il derby dominato e vinto ai danni del Milan. La stracittadina si è chiusa con un netto 5-1 che – insieme all’inatteso pari del Napoli a Genova – lancia l’Inter come capolista e favorita nella corsa Scudetto.

Che la squadra di Simone Inzaghi fosse forte lo si era già visto un anno fa: arrivare in finale di Champions e giocarsela quasi alla pari con il Manchester City non è stato un caso. Ed il lavoro di Beppe Marotta e Piero Ausilio negli ultimi mesi non ha fatto altro che rimpolpare un gruppo già estremamente pronto per i grandi palcoscenici, una rosa che oggi più che mai ha dimostrato di essere già stata amalgamata a dovere da mister Inzaghi. Ed i nuovi arrivati hanno già lasciato abbondantemente il segno, non solo nel derby.

Marcus Thuram e Davide Frattesi sono sicuramente le due opzioni più felici che l’allenatore piacentino si è ritrovato in mano. Ma adesso, in vista della prossima sessione di calciomercato, i tifosi nerazzurri rischiano davvero di vivere lunghe giornate cariche di apprensione. Perchè potrebbe arrivare un’offerta davvero da capogiro per due dei pilastri del gruppo interista proprio in vista di gennaio: un clamoroso doppio addio a cui l’Inter non è certa di poter resistere.

150 milioni a gennaio: anche Lautaro può lasciare l’Inter

Lautaro Martinez è stato per anni l’oggetto del desiderio di numerosi top club europei che avrebbero fatto carte false pur di strapparlo alla società di Steven Zhang. Nulla da fare, il ‘Toro’ non solo è rimasto a Milano rinnovando fino al 2026 il suo contratto, ma recentemente ha anche ereditato la fascia di capitano.

Nonostante ciò, l’Arsenal sembrerebbe orientata a farsi già per le prime settimane del 2024. Ma non c’è solo l’ex Racing a rischio partenza. Anche Nicolò Barella potrebbe finire per fare le valigie e approdare in Premier League. Il centrocampista sardo, che piace tanto a Liverpool e Real Madrid, alla fine potrebbe cedere alla corte del Newcastle. I ‘Magpies’, dopo Tonali, vogliono strappare alla Serie A uno dei suoi talenti più cristallini.

Un’operazione che, complessivamente, porterebbe nelle casse della società lombarda una cifra da record: circa 150 milioni di euro. Staremo a vedere se, nell’eventualità che la doppia offerta di presenti, l’Inter riuscirà ad opporre resistenza o in nome del bilancio concederà i suoi gioielli ad Arsenal e Newcastle.