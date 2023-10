De Laurentiis-Garcia, nuovo colpo di scena

Le parole del tecnico francese sul presidente azzurro non lasciano spazio all’interpretazione. Ecco cosa ha detto dopo la vittoria di Verona

Dopo il tracollo interno contro la Fiorentina – il terzo stagionale al Maradona – e una decina di giorni trascorsi a leggere notizie sui suoi possibili successori, Rudi Garcia ha suggellato la conferma sulla panchina del Napoli vincendo per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona.

Un risultato tondo, maturato grazie alla rete di Matteo Politano e alla doppietta di Khvicha Kvaratskhelia, ma soprattutto condito da una prestazione di alto livello e scelte convincenti, cose che spesso erano mancate in questo inizio di stagione.

Il tutto si è registrato sotto gli occhi attenti del patron del club campano, Aurelio De Laurentiis, presente al Bentegodi così come lo era stato al Konami Training Center di Castel Volturno nei giorni appena precedenti.

De Laurentiis vicino alla squadra, le parole di Garcia smentiscono il racconto dei media

A proposito di De Laurentiis, in molti avevano interpretato la sua vicinanza alla squadra come un chiaro segnale di sfiducia verso l’allenatore ex Roma e Lione. E si era vociferato anche che Garcia non avesse gradito la costante presenza del presidente durante gli allenamenti. Insomma, lo scenario disegnato dalle principali testate giornalistiche circa la situazione in casa Napoli era abbastanza controverso. La realtà, tuttavia, sembrerebbe essere un’altra.

Già. Perché, a margine del successo contro gli scaligeri, Garcia ha rivelato esplicitamente di aver apprezzato la vicinanza di De Laurentiis in questi giorni delicati della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. “Il presidente ha fatto tutti i ritiri con noi, è bello avere il presidente vicino alla squadra perché non è così in tutti i club”, ha detto il tecnico transalpino in conferenza stampa.

Parole che non lasciano spazio all’interpretazione e che vanno a smentire qualsiasi narrazione di un rapporto complicato o teso tra Adl e Garcia. La sensazione è che all’interno della compagine partenopea il clima sia molto più disteso di quanto raccontino coloro che lo vivono dall’esterno. I prossimi mesi ci daranno sicuramente maggiori indicazioni in merito, intanto il Napoli può guardare con un ritrovato ottimismo alle partite contro Union Berlino e Milan. Partite di cruciale importanza per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi stagionali azzurri: il passaggio del girone di Champions League, la permanenza nelle prime quattro posizioni della classifica di Serie A.