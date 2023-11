Belen, tutto trasparente: visione da batticuore!

Belen Rodriguez da capogiro sui social: la nota showgirl fa impazzire i suoi fan con una visione da batticuore, è tutto trasparente

Belen Rodriguez si sta godendo qualche giorno di relax direttamente alle Maldive. La nota showgirl è attualmente in uno dei posti più ambiti per trascorrere del tempo, con un clima da far invidia alle temperature rigide che si stanno abbattendo sull’Italia da qualche giorno.

Belen Rodriguez si gode il suo soggiorno e nel frattempo manda letteralmente in tilt i social con alcuni scatti che fanno sognare i fan.

In alcuni post pubblicati dalla stessa Belen sui social, in particolare su Instagram, viene apprezzato non solo il panorama delle Maldive ma anche e soprattutto il look della nota argentina.

Nel post che qui sotto vi mostriamo la ragazza è di spalle, mostrando un lato B da urlo con tutto trasparente. Un lato B pazzesco, che i fan stanno apprezzando moltissimo come si può leggere sotto il post.

Belen Rodriguez, tutto trasparente: la visione da batticuore che manda in tilt i fan

Nel post in questione Belen appare di spalle con un vestito di marca che le lascia tutta la schiena scoperta. Mentre il gonnellino è trasparente, lasciando intravedere il lato B. Belen, con i capelli raccolti, indossa anche degli occhiali da sole. Un look molto orientale, che si rifà quasi alle tribù asiatiche, come visibile nella foto del post qui sotto.

Nel frattempo, quando tornerà dalle Maldive, ci sarà da riprende la vita di tutti i giorni e sono diversi i rumors sul suo conto negli ultimi giorni.

Uno su tutti quelli che la vedrebbero presto alle prese con un nuovo matrimonio! Come noto la sua storia con Stefano De Martino è terminata da tempo e tra i due c’è aria di divorzio. Adesso la nota showgirl sta con Elio Lorenzoni, un imprenditore di Brescia.

Tra i due è scoppiato l’amore da qualche mese e sono usciti allo scoperto la scorsa estate, quando hanno fatto anche qualche comparsata pubblica insieme.

C’è chi dice che la coppia sarebbe già pronta alle nozze, come testimoniano alcuni scatti social da parte della stessa Belen. Infatti i due sembrano sempre più innamorati e affiatati, mentre qualche settimana fa la showgirl ha sfoggiato anche un nuovo anello di fidanzamento donato dal suo attuale compagno.