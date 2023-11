Koopmeiners in bianconero: stavolta hanno deciso

Teun Koopmeiners potrebbe indossare la maglia bianconera nel 2024, la super offerta è in arrivo per l’Atalanta

L’olandese Koopmeiners lascerà Bergamo e punterà con decisione sul team bianconero pronto a dargli le chiavi del centrocampo.

Koopmeiners anche in questa stagione si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti nella Serie A, le sue prestazioni sono evidenti. Quantità e qualità per l’olandese non mancano, adesso la mezzala è pronta per il grande salto di qualità.

Il suo addio all’Atalanta fa impensierire i tifosi, l’asta per averlo sta diventando sempre più intensa. I top club europei seguono con grande attenzione Koopmeiners, i bianconeri sembrano però decisamente più avanti nella corsa all’acquisto. Un colpo importante che sposterà gli equilibri anche in Europa, il centrocampista sarebbe l’uomo ideale per aumentare la qualità del gruppo.

Koopmeiners bianconero, le cifre dell’affare

Il centrocampista è seguito dai top club italiani ed esteri, Koopmeiners ha una quotazione importante e l’Atalanta non farà sconti. C’è una big che non hai mollato la presa sul calciatore, i dirigenti stanno intensificando i contatti per il colpo nel 2024: Koopmeiners in bianconero con il Newcastle, l’olandese giocherebbe in Premier League.

Il centrocampista sarebbe un altro dei big orobici da piazzare in Inghilterra dopo Romero e Hojlund, l’Atalanta è sempre seguita attentamente dalle big in Premier League. L’olandese è quotato sui 55 milioni di euro, una cifra importante ma non impossibile per un club come il Newcastle con forti ambizioni e una proprietà più che solida a supportarlo.

L’eventuale passaggio nel girone di Champions League sarà un ulteriore stimolo per rinforzare il club bianconero, gli inglesi hanno perso Tonali per squalifica e potrebbero sostituirlo in campo con un altro calciatore proveniente dalla Serie A ma con caratteristiche un po’ diverse.

Koopmeiners attende di capire il futuro, il centrocampista si sente pronto per una nuova sfida e in campo europeo mostra sempre una grande tenacia. Nelle gare stagionali in Europa League e con la nazionale olandese sta dimostrando di essere un calciatore importante, la Serie A comincia a stargli un po’ stretta.

I due club ora dovranno trovare un accordo, l’Atalanta punterà a incassare ben 70 milioni di euro per la cessione. Cifra importante che solo un club di Premier League (o arabo) potrebbe esaudire, la valutazione data dai bergamaschi fa riflettere. Il tempo per affinare l’affare c’è, il Newcastle almeno al momento non farà investimenti per gennaio ma punterà tutto sulla prossima stagione. E su Koopmeiners, sul quale ci sono tutte le big di Serie A, Juventus in testa.