Milan, bomber dalla Premier: è arrivato il primo rifiuto

Il Milan sta tentando un grande colpo per il centravanti richiesto da Pioli: offerta rifiutata, ecco cosa sta per succedere

In casa rossonera il clima, da qualche settimana a questa parte, non è certamente dei migliori. Perché la squadra allenata da Stefano Pioli sta sicuramente rendendo al di sotto delle aspettative, con un doppio preoccupante binario sullo sfondo.

Da un lato c’è il percorso in Serie A che ha recentemente visto l’ennesimo passo falso del Milan, in casa del Lecce. La rimonta dei salentini, che hanno quasi rischiato di vincere la gara ribaltandola completamente, è un chiaro segnale che qualcosa non stia andando in casa rossonera. E dall’altro il cammino in Champions League, al netto dell’ultima – e unica – vittoria col PSG, ha registrato un limite abbastanza agghiacciante: il Milan fa enorme fatica a segnare.

Nonostante una campagna acquisti quasi sontuosa in estate, con la rivoluzione scritta e diretta da Gerry Cardinale in persona, è palese che in attacco qualcosa sia andato storto.

Il ‘Diavolo’ ben consapevole del tempo che avanza per il 37enne Giroud – tra l’altro in scadenza a giugno 2024 – ha tentato di strappare al Porto Mehdi Taremi, nelle ultimissime ore di agosto.

Un flop quasi totale che ha costretto il duo Moncada-Furlani a ripiegare su una scelta palesemente secondaria, forse addirittura terziaria: Luka Jovic. Il talento serbo ha lasciato la Fiorentina per salire su quello che è – o forse meglio dire era – l’ultimo treno per tornare ‘grande’.

Nuovo attaccante: Moncada ha già incassato un no

Ma le prestazioni di Jovic, apparso quasi apatico in campo nelle occasioni in cui Pioli ha provato a fidarsi di lui, hanno evidenziato come vi sia bisogno nell’immediato di un importante investimento in attacco. Ed ecco che numerosi nomi si sono già fatti spazio nelle ultime settimane, nel toto attaccanti. Piaceva e piace tanto Jonathan David ma, per gennaio, il grande sogno è un altro.

Stando a quanto viene riferito dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, il ‘Diavolo’ sta guardando con enorme interesse in Premier League. Occhi tra le file di un club amico in cui, proprio nell’estate 2023, il Milan ha attinto per ben due volte: il Chelsea.

Secondo la fonte la società di Cardinale ha formulato una primissima offerta per strappare il cartellino di Armando Broja ai ‘Blues’. Un tentativo finito subito nei ‘no, grazie’.

Il club di Todd Boehly pare infatti intenzionato a puntare forte sul giovane albanese che, a 22 anni, non ha ancora minimamente espresso tutto il suo potenziale. Ciò non vuol dire affatto che la trattativa sia chiusa e che Broja sia ufficialmente lontano dalla maglia rossonera.

Nelle prossime settimane sono attesi nuovi approcci da parte della dirigenza di via Aldo Rossi che per convincere i londinesi dovranno mettere necessariamente mano al portafogli.