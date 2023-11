Sinner, questa non ci voleva davvero: tutto confermato purtroppo

Brutte notizie per Jannik Sinner: nonostante il grande cammino delle Atp Finals, non può raggiungere un traguardo importante.

L’Italia intera si è innamorata di Jannik Sinner. La crescita costante del tennista altoatesino nelle ultime settimane è servita ad attirare l’attenzione anche di chi non ha mai seguito il tennis con grande attenzione. Ma è stato il cammino straordinario alle Atp Finals ad aver fatto entrare il ragazzo di San Candido definitivamente nel cuore di tutti gli appassionati di sport in Italia.

Nonostante l’entusiasmo, nonostante le vittorie, nonostante tutto questo amore, da Torino arriva però una sentenza deludente per Jannik e per tutti i suoi tifosi. La speranza ormai è venuta meno. La matematica condanna infatti il numero uno azzurro. Uno dei grandi obiettivi di questo finale di stagione non è raggiungibile.

Chi aveva creduto che Jannik potesse riuscire nell’impresa di raggiungere la top 3 del ranking mondiale già in questo 2023, purtroppo deve ormai arrendersi. L’appuntamento con il podio è rimandato, per ora. Anche se la sensazione sempre più netta è che il 2024 da questo punto di vista potrà riservare a tutti noi delle piacevolissime sorprese.

Sinner manca l’aggancio in classifica a Medvedev: la sentenza è definitiva

In realtà, i tifosi più attenti e i veri appassionati di tennis, conoscendo il meccanismo della classifica Atp, sapranno bene che già ai nastri di partenza Jannik non aveva alcuna chance di guadagnare posizioni nel ranking.

La distanza tra lui e Daniil Medvedev, alla vigilia dell’evento, era infatti di oltre 1700 punti, e il torneo torinese ne metteva in palio, con una vittoria netta, senza sconfitte, 1500. Al massimo, quindi, il tennista altoatesino avrebbe potuto puntare ad accorciare le distanze a poco più di 200 punti (precisamente 210).

Si trattava comunque di una speranza vana, e resa ancora meno plausibile dai due successi rimediati durante il torneo, nella fase del Round Robin, dal tennista russo. Vittorie che gli sono valse 400 punti, una somma buona per rendere più ostica la vita a Sinner in ottica sorpasso nelle prime settimane della nuova stagione.

In ogni caso, può però esultare Jannik. Grazie alle Finals ha messo un bel distacco tra sé e i tennisti che lo seguono. Di fatto, si è sganciato dal treno degli ‘inseguitori’ per entrare davvero nel gruppetto dei Fab Four che ha dominato questa stagione.

E proseguendo su questa strada, la sensazione è che già nei primi mesi del nuovo anno potrebbero arrivare per lui altre soddisfazioni in termini di ranking.

L’importante sarà mantenere la continuità delle ultime settimane e cercare, possibilmente, di alzare ancora la sua qualità di gioco anche su superfici che finora gli hanno dato meno soddisfazioni, come la terra rossa.