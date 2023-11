De Zerbi fa volare la Juve: sprint bianconero

Il contatto tra la Juve e De Zerbi scatena il calciomercato: i bianconeri vogliono chiudere velocemente l’affare

Roberto De Zerbi sta facendo grandi cose con il suo Brighton e il suo nome in queste ultime settimane è stato accostato a molti grandi club europei, tra cui il Real Madrid che è alla ricerca del miglior sostituto possibile di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Tuttavia De Zerbi viene spesso citato anche come possibile tecnico del futuro per la Juventus: sono tanti i tifosi bianconeri che sognano da tempo di vedere l’ex allenatore del Sassuolo in panchina.

Finora non c’è stato alcun contatto di questo tipo tra la Juventus e il tecnico di Brescia, anche se pare che entrambe le parti stiano parlando per altri motivi. Ekrem Konur, noto giornalista sportivo turco molto attivo su X, ha pubblicato un post per spiegare che uno dei migliori giocatori del Brighton di De Zerbi è cercato da molte squadre europee.

Stiamo parlando di Ansu Fati, attaccante spagnolo di 21 anni che ha messo in mostra tutto il suo talento nel Barcellona e da quest’anno ha cominciato una nuova avventura in Premier League. Ansu Fati è in prestito al Brighton e in questa prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze e 4 reti in tutte le competizioni con i ‘Seagulls’.

De Zerbi fa volare la Juve: l’indiscrezione scatena i tifosi bianconeri

Secondo Konur queste ottime prestazioni del talento spagnolo hanno attirato l’attenzione di molti grandi club che vorrebbero provare ad assicurarsi il cartellino di Ansu Fati nel 2024. Secondo il giornalista turco, il 21enne è molto seguito non solo in Premier League, ma anche in Bundesliga e in Serie A. Proprio riguardo al nostro campionato non si può non ricordare come il nome di Ansu Fati sia stato più volte accostato alla Juventus nel recente passato.

Giuntoli segue molto attentamente il mercato ed è alla ricerca di profili giovani che hanno già accumulato un certo bagaglio di esperienza confermando di avere grandissime qualità.

Ansu Fati sarebbe il rinforzo ideale per Allegri, tenendo conto che in attacco i bianconeri avrebbero bisogno di un giocatore molto tecnico e imprevedibile, capace di rendere al meglio soprattutto come attaccante esterno.

Ecco perché i rumors parlano di possibili contatti tra la Juventus e De Zerbi: i bianconeri vogliono sapere tutto sul giocatore prima di tentare l’affondo e l’ex allenatore del Sassuolo può rivelarsi un alleato prezioso.