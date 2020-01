Calciomercato Roma, per Politano si valuta un possibile scambio con l’Inter

La Roma continua a tenere nel mirino l’ala d’attacco dell’Inter, Matteo Politano, per rinforzare il proprio reparto offensivo

Sono giorni decisivi per il possibile arrivo di Matteo Politano alla corte del tecnico Paulo Fonseca. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, sarebbe in contatto con gli uomini mercato dell’Inter per cercare di trovare un accordo per l’esterno offensivo italiano. La fumata bianca non sarebbe dietro l’angolo, ma il club capitolino starebbe facendo di tutto per trovare la quadra con i dirigenti nerazzurri per far giungere questo importante innesto a Trigoria. Ebbene, in questo senso accertata l’impossibilità di poter riconoscere gli almeno 20 milioni richiesti dall’amministratore delegato sport, Beppe Marotta, la società giallorossa starebbe cercando vie alternative per ottenere il cartellino di Politano.

Calciomercato Roma, si riflette con l’Inter sul possibile scambio Politano-Spinazzola

Tra le più recenti ipotesi in questi giorni al vaglio della Roma ci sarebbe anche quella di uno scambio. I capitolini potrebbero mettere sul tavolo Leonardo Spinazzola. Sarebbe il terzino sinistro 26enne il possibile sacrificato della squadra della Capitale. Il laterale difensivo, a causa di alcuni infortuni muscolari, ha deluso l’allenatore portoghese ma potrebbe fare al caso di Antonio Conte. Per questa ragione potrebbe essere offerto all’Inter alla stessa valutazione di Politano facendo realizzare ad entrambe le società una buona plusvalenza. Sono giorni di riflessioni su questa ed altri possibili intrecci ed è probabile pensare ad ulteriori sviluppi sul fronte Politano nelle prossime settimane.

