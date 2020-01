Calciomercato Juve, nuova opportunita’ per Rugani I Le ultime

La Juventus lavora sia sul mercato in entrata che in uscita ed uno dei papabili per l’addio è Rugani, seguito da numerose squadre in Premier League.

La Juventus lavora sia sul mercato in entrata che in uscita ed uno dei papabili per l’addio è Rugani, seguito da numerose squadre in Premier League. La svolta per il difensore potrebbe arrivare da Londra con l’Arsenal che dovrà fare a meno per lungo tempo di Chambers, dopo la rottura del legamento crociato che porterà ad un tempo di recupero dai 6 ai 9 mesi.

Calciomercato Juventus, Arsenal alla ricerca di rinforzi

L’Arsenal allenato da Arteta ha bisogno quindi di rinforzarsi sul mercato siccome Chambers svolgeva sia il compito di difensore centrale che destro. Di conseguenza già prima dell’infortunio il club inglese aveva bisogno di un innesto, tanto che sulla lista degli obiettivi erano finiti: Upamecano, Demiral, Umtiti e Boateng. Nomi insomma che restano vivi, ma resta vigile anche l’attenzione verso Rugani, che è il prescelto di Sarri per l’addio. Infatti tra lui e Demiral l’allenatore ex Napoli avrebbe scelto di tenere in rosa l’ex Sassuolo, dando il consenso per la cessione dell’italiano.

Calciomercato Juventus, la valutazione del centrale

Non è la prima volta che l’Arsenal sonda il terreno per Rugani siccome già in estate l’ex Empoli aveva dato la disponibilità al trasferimento a Londra, ma i Gunners non hanno mai avviato una vera e propria trattativa. Ora potrebbe essere arrivata l’occasione adatta visto che la valutazione del centrale è in netto calo rispetto agli scorsi anni. In questo momento infatti per acquisire le sue prestazioni “bastano” tra i 20 ed i 25 milioni di euro. Da prendere in considerazione però che l’Arsenal non è l’unica squadra che vorrebbe provarci per il difensore, siccome già nelle scorse settimane si è fatto vivo il Leicester. La squadra di Jamie Vardy risulta la favorita nella corsa a Rugani, anche se tutto potrebbe accadere. Si tratta però di una delle numerose squadre che in Premier League stanno pensando a lui in un mercato che lo vede molto vicino al trasferimento in Inghilterra.

G.S.