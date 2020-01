Highlights Serie A, video Lecce-Inter 1-1: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights video Lecce-Inter: gol, tabellino e azioni della 20a giornata di Serie A. Mancosu risponde al primo gol in nerazzurro di Bastoni…aspettando la Juve

Conte non riesce a trovare i punti nella sua casa. A Lecce finisce 1-1: Mancosu replica al gol di Bastoni. Ora la Juventus può allungare ancora di più in classifica nel posticipo di domenica sera contro il Parma. Passo falso per i nerazzurri, che ora vogliono riscattarsi subito.

Serie A, tabellino Lecce-Inter 1-1

Le pagelle di Lecce-Inter offerte da calciomercato.it

LECCE (5-3-2): Gabriel; Rispoli ( 76′ Falco), Dell’Orco, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Mancosu ( 83′ Meccariello); Babacar, Lapadula (62’ Majer). A disp.:Vigorito, Chironi, Riccardi, Vera, Gallo, Maselli, , Tachtsidis. All. Liverani

INTER(3-5-2): Handanovic; Godin ( 68’ Bastoni), De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic ( 83′ Borja Valero) , Sensi ( 82′ Sanchez), Biraghi; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Pirola, Dimarco, Lazaro, Agouméz All. Conte

Marcatori: 71’ Bastoni (I), 77’ Mancosu (L)

Arbitro: Giacomelli sez. di Trieste

Ammoniti: 20’ Donati (L), 32’ Candreva (I), 88’ Borja Valero (I), 93’ Meccariello (L)

Espulsi:

Highlights Lecce-Inter 1-1

La sintesi video di Lecce-Inter offerta da Sky Sport

S.I.