Calciomercato, niente Milan | Colpo Thiago Silva in Serie A

Continuano le voci di un possibile ritorno di Thiago Silva al Milan, ma ad intromettersi tra il calciatore e i rossoneri potrebbe essere un altro club di Serie A

Il prossimo calciomercato estivo sarà probabilmente uno dei più bollenti degli ultimi anni. Tra giocatori a parametro zero che potrebbero uscire dalle grandi squadre europee e giocatori pronti a partire, potrebbero essere molti i colpi della prossima sessione di trasferimenti. A partire potrebbe essere Thiago Silva, per cui nelle ultime ore si sarebbe aperta la pista del ritorno al Milan. Ad intromettersi però potrebbe essere il Napoli.

Calciomercato, non solo il Milan: anche il Napoli su Thiago Silva

Nei sogni dei tifosi milanisti c’è un nuovo ritorno. Dopo aver accolto nuovamente Zlatan Ibrahimovic in squadra, il Milan vorrebbe riportare in rossonero Thiago Silva. Il difensore brasiliano è stato venduto dal club milanista al PSG per 42 milioni di euro nel 2009. Ora il suo contratto con il club parigino scadrebbe nel 2021 e le dichiarazioni rilasciate dall’agente non chiudono nessuna possibilità. Ad intromettersi però nel romantico ritorno del trentacinquenne a Milano, sembrerebbe esserci il Napoli. Molti club hanno messo gli occhi su Koulibaly, così i partenopei vorrebbero salvaguardarsi con l’acquisto del centrale brasiliano. L’agente ha dichiarato che il calciatore ha un amore speciale per il Milan, ma il Napoli potrebbe mettersi tra questo amore, cercando di soffiare il difensore ai rossoneri. Vista l’età il prezzo del giocatore non sarebbe nemmeno troppo alto. Vedremo quale sarà il futuro del brasiliano che ama l’Italia.

