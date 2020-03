Calciomercato Milan, un campione d’Europa per il centrocampo | I dettagli

Non è un momento facile per il Milan, ma bisogna inevitabilmente pensare alla prossima stagione. Spunta un nome importante per il centrocampo

Non è una situazione facile per il Milan, che sia sul campo che fuori deve cercare di risolvere diverse situazioni prima di ripartire al meglio per la programmazione della prossima stagione. I rossoneri hanno ormai perso le speranze per il raggiungimento di un posto in Champions League, ma devono provare a conquistare quantomeno l’Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Notizia a sorpresa!

Anche la conquista di un trofeo sarebbe fondamentale per ripartire, visto che in Coppa Italia è ancora tutto possibile dopo l’1-1 nella semifinale di andata contro la Juventus. Intanto, nel caos del momento, si iniziano a fare i primi nomi di mercato che potrebbero tornare utili in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Annuncio dalla Spagna!

Calciomercato Milan, con Rangnick si pensa a Keita

Il Milan cerca rinforzi a centrocampo e una mano la potrebbe darla anche Ralf Rangnick, che sembrerebbe il candidato numero uno a sedersi sulla panchina rossonera la prossima stagione. Un calciatore che potrebbe finire nel mirino della dirigenza è Naby Keita, attualmente di proprietà del Liverpool. Il guineano sembrerebbe essere in una posizione molto alta nella lista di mercato stabilita dal tecnico tedesco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Sanchez | Ritorno in Spagna per il cileno

Il centrocampista centrale si è laureato campione d’Europa un anno fa con i Reds, ma con il passare del tempo ha avuto sempre meno spazio e per questo il suo addio sembrerebbe possibile. La formula di trasferimento potrebbe essere quella del prestito.

Il Milan potrebbe provarci per chiudere un colpo importante almeno per un anno in un reparto che ne ha bisogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus e Inter | Assalto a Kane: le cifre dell’affare

Inter, sostituto a sorpresa per Lautaro | 135 milioni!