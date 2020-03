Calciomercato Juventus, addio e ritorno in Spagna | Tutti i dettagli

La Juventus vive una buona stagione ma studia le mosse per il calciomercato. In partenza l’attaccante: la Spagna nel suo futuro

È una buona stagione quella della Juventus, che prima dello stop forzato era ancora in lotta per vincere tutti i trofei di questa annata. Se le competizioni dovessero riprendere, i bianconeri potrebbero ancora ambire al nono scudetto di fila ripartendo dalla vetta della classifica, ma in Champions League servirebbe una grande prova per ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata in casa del Lione.

In Coppa Italia, invece, c’è la semifinale di ritorno contro il Milan da giocare dopo l’1-1 dell’andata. La società nel frattempo lavora per rinforzare la rosa in estate e studia anche dei movimenti in uscita. Un reparto al quale si potrebbero apportare dei cambiamenti è quello offensivo, dove magari Fabio Paratici potrebbe pensare a un ricambio generazionale.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l’addio: occhio all’Atletico Madrid

Il nome più in bilico in attacco sembrerebbe quello di Gonzalo Higuain, nel mirino della critica e non solo dopo il suo ritorno in Argentina con annesso abbandono dell’auto-isolamento post positività al coronavirus di Rugani. Dopo un grande inizio, il rendimento del Pipita è calato con il passare dei mesi e ora sembrerebbe l’indiziato numero uno a partire in avanti: la carta d’identità non aiuta visto che durante la prossima stagione l’argentino compirà 33 anni.

Anche l’estate scorsa sembrava in procinto di partire ma alla fine la Juventus decise di trattenerlo. Questa volta, però, su Higuain potrebbe fiondarsi l’Atletico Madrid. I ‘Colchoneros’ sono a caccia di un nuovo bomber in quanto quasi sicuramente perderanno Diego Costa, che ha deluso le attese in questi mesi.

Il ‘Pipita’ potrebbe fare al caso del club spagnolo e il Cholo Simeone, suo connazionale, potrebbe gradire l’arrivo di un attaccante con le sue caratteristiche.

