Calciomercato Milan, Riquelme prova a scippare due obiettivi | I dettagli

Il Milan potrebbe trovarsi un rivale inaspettato sul mercato: si tratta del Boca Juniors, con Riquelme pronto a soffiare due acquisti ai rossoneri.

La presenza di concorrenti agguerriti è una caratteristica fondante del calciomercato, ma il Milan potrebbe trovarsi un rivale inaspettato. Anche il Boca Juniors ha messo gli occhi su due obiettivi dei rossoneri e Riquelme vorrebbe riuscire ad usufruire della sosta forzata causata dal ‘Coronavirus’ per anticipare i rivali europei.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, super clausola sull’obiettivo: beffa per Sarri

Calciomercato Milan, Riquelme tenta Cavani e Torreira

Juan Roman Riquelme è stato un giocatore eccezionale: un uomo dalla visione divinatoria, circondato da una mistica tutta albiceleste. Dai primi di dicembre ‘El Mudo’ è diventato il direttore sportivo del Boca Juniors e lo scorso 7 marzo gli ‘xeneizes’ si sono laureati campioni d’argentina all’ultima giornata, con un goal di Tevez che è già nella leggenda. Riquelme, che da calciatore è stato un rivale di primissimo livello, adesso potrebbe rappresentare un pericolo per il Milan sul mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpaccio a zero | Arriva la conferma dell’addio

L’argentino, stando a quanto riferito da ‘ESPN’, starebbe provando a mettere le mani su due obiettivi dei rossoneri: si tratta di Edinson Cavani e Lucas Torreira. L’attaccante uruguaiano a fine stagione andrà in scadenza con il PSG e sarà libero di cercarsi una squadra a parametro zero. Più difficile, invece, è la pista che porta a Torreira: il centrocampista uruguaiano non è riuscito ad ingranare con l’Arsenal, ma il club londinese non è disposto a perderlo “low cost”. Il Milan segue Torreira dall’anno scorso, con Giampaolo che lo considerava uno dei suoi pupilli. Riquelme sarebbe disposto a fare un grande sforzo economico per portare due calciatori come Cavani e Torreira al Boca Juniors, tendandoli con il fascino della ‘Bombonera’, per dare l’assalto alla Copa Libertadores.

Il Milan adesso ha un rivale in più sul mercato: Juan Roman Riquelme vuole Cavani e Torreira per il suo Boca!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, restyling in attacco | Bomber dalla Serie A

Coronavirus, Ipotesi Serie A a 22 squadre | “Sarebbe ingiusto”

Calciomercato, clamoroso retroscena Lewandowski: rifiutato dal Genoa