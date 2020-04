Calciomercato Lazio, dalla Spagna: il Barcellona si tira fuori

Luiz Felipe è finito nel mirino del Barcellona, ma il club catalano sembra essersi tirato fuori dalla corsa al giocatore. Il rinnovo con la Lazio è più vicino.

Qualche settimana fa il suo nome era a sorpresa finito sul taccuino del Barcellona. Le eccellenti prestazioni di Luiz Felipe con la maglia della Lazio, avevano fatto scattare gli osservatori catalani, che hanno messo nel mirino il difensore italo-brasiliano. Dalla Spagna però sembrano arrivare novità in merito alla trattativa in questione.

Calciomercato Lazio, futuro Luiz Felipe: il punto

L’agente del giocatore aveva sottolineato l’onore provato nell’essere accostato al club catalano. Lotito però non ha nascosto il proprio pensiero e ha fissato il cartellino del difensore a 40 milioni di euro. La Lazio nel frattempo sta lavorando con lo stesso agente ad un possibile rinnovo contrattuale con relativo adeguamento dell’ingaggio. E ora potrebbero esserci novità positive in questo senso.

Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea infatti come la pista Luiz Felipe si sia molto raffreddata al momento. Il Barcellona, dopo aver fatto le opportune valutazioni, non considera l’italo-brasiliano una prima scelta per rafforzare il proprio reparto difensivo.

Con il club catalano che sembra dunque essersi tirato fuori o comunque aver allenato di molto la presa, il rinnovo del difensore, il cui contratto con i capitolini scade nel 2022, sembra sempre più vicino.

