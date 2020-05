Calciomercato, la Juventus fa ‘infuriare’ Ronaldo | Cambia tutto!

Il ‘Coronavirus’ ha creato una situazione di stallo fra la Juventus e Cristiano Ronaldo: dalla Spagna, però, riportano di un malumore del portoghese.

La Juventus e Cristiano Ronaldo sono legate ancora fino al 2022, ma l’impatto del ‘Coronavirus’ sul calcio europeo potrebbe aver cambiato tutto. Il ‘caso CR7’ riguardo alla sua permanenza sull’isola di Madeira, intanto, sembra essere terminato: l’asso portoghese potrebbe rientrare nel fine settimana a Torino. La presenza di Cristiano Ronaldo nella Juventus della prossima stagione, invece, non è più così certa.

Calciomercato Juventus, futuro di Ronaldo | Le ultime

Secondo quanto raccolto da ‘DonDiario’, Cristiano Ronaldo non avrebbe gradito le ultime voci relative ai piani della Juventus. Il club bianconero, infatti, starebbe pensando di attuare un ringiovanimento della rosa nei prossimi anni e giocatori come Buffon, Chiellini e lo stesso ‘CR7’ potrebbero essere messi alla porta. Per questo motivo, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe decidere non proporre nemmeno il rinnovo di contratto – in scadenza nel 2022 – al portoghese.

Sempre secondo il portale spagnolo, Ronaldo non vorrebbe stare in un club che non prevede un posto per lui in futuro e potrebbe decidere di lasciare la Juventus già in questa finestra di mercato. Un addio anticipato rispetto ai termini contrattuali, che porterebbe il lusitano lontano da Torino nei prossimi mesi. Sull’iconico numero ‘7’ bianconero ci sono molte pretendenti: dalla MLS sono molti i club che lo vorrebbero, Los Angeles Galaxy e Inter Miami in primis, ma il sogno del giocatore sarebbe quello di tornare a Madrid. L’amico giornalista Edu Aguirre, nelle scorse settimane, aveva rivelato che CR7 sente la mancanza del Real Madrid ed in estate potrebbe lavorare al clamoroso ritorno.

I ragionamenti sul futuro della Juventus non sarebbero stati graditi da Cristiano Ronaldo: il portoghese potrebbe decidere di partire la prossima estate!

