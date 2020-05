Calciomercato Lazio, dalla Spagna: colpo in Premier | Le cifre

In casa Lazio si inizia a pensare agli acquisti per la prossima prossima stagione e si pensa ad un centrocampista: occhi sul calciatore del Chelsea

In attesa di decisioni ufficiali per la ripresa della Serie A, continuando a sognare la lotta scudetto con la Juventus, la Lazio inizia a pensare agli acquisti del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes’, Igli Tare avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek. Il calciatore inglese classe 1996, dopo una stagione caratterizzata dai molti infortuni, sembrerebbe vicino a chiudere l’accordo per il trasferimento in biancoceleste. L’affare, secondo il sito spagnolo, potrebbe chiudersi per 18 milioni di euro. Un acquisto di qualità per la rosa di Simone Inzaghi, che aiuterebbe ad innalzare il livello d’esperienza della squadra per la prossima stagione.

