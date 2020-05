Calciomercato Juventus, erede CR7 | Nome e ‘piano’ clamorosi

La Juventus pensa al futuro e pensa già al sostituto di Cristiano Ronaldo per il 2022: i profili monitorati da Paratici con maggiore attenzione sono due.

Nei dieci anni di presidenza di Andrea Agnelli, la colonna portante su cui è stata edificata la Juventus è la programmazione. Una visione sempre attenta al futuro e che lascia poco spazio al caso. Anche adesso i bianconeri stanno già lavorando al sostituto di Cristiano Ronaldo, il cui contratto con il club piemontese andrà in scadenza nel 2022. Nei prossimi due anni il portoghese rimarrà il fiore all’occhiello della Juventus, ma poi dovrà essere sostituito. I profili seguiti da Paratici per il post ‘CR7’ sono solo due.

Calciomercato Juventus, post ‘CR7′ | Haaland e Mbappe’ i candidati

I pensieri della Juventus corrono al futuro e rincorrono il prossimo Cristiano Ronaldo. Come riportato da ‘Tuttosport’, Paratici pensa ad Haaland e Mbappé per sostituire il portoghese. I due attaccanti sono considerati a Torino come i possibili eredi di ‘CR7’, anche a livello di marketing, ma è il norvegese in particolare a sembrare più accessibile. Haaland, infatti, ha una clausola rescissoria fissata a 75 milioni con il Borussia Dortmund che sarà valida a partire dal 2021.

La concorrenza del Real Madrid è quella che più sembra spaventare il ds bianconero. Per questo motivo la Juventus potrebbe decidere di anticipare i tempi e provare a portare Haaland a Torino già nel 2021. In quel caso, Cristiano Ronaldo ed il norvegese convivrebbero per una stagione nell’attacco bianconero. Anche la situazione di Mbappé è monitorata dalla Juventus: il fuoriclasse francese, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2022 come Cristiano Ronaldo. Per questo motivo, anche Mbappé non è considerato un utopia in casa Juventus.

