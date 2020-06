Calciomercato Inter, Marotta non demorde | Caccia al bomber in Bundes

L’Inter prosegue la ricerca al colpo di mercato in avanti: nonostante Werner sia sfumato, Marotta ha nel mirino un altro bomber della Bundesliga.

Il grande obiettivo dell’Inter per il prossimo mercato è quello di rinforzare il reparto offensivo, a maggior ragione se dovesse partire Lautaro in direzione Barcellona. La compagine nerazzurra in stagione ha dimostrato a più riprese come la coperta fosse corta in attacco: un difetto strutturale che Conte vuole risolvere in estate. Marotta, dopo aver visto sfumare la suggestione Timo Werner -ormai un nuovo giocatore del Chelsea-, non demorde e mette nel mirino un altro bomber della Bundesliga.

Calciomercato Inter, il bomber arriva dalla Bundes | Obiettivo Matheus Cunha

Il colpo in avanti dell’Inter potrebbe essere a tinte verdeoro, rinnovando un connubio che è entrato nell’immaginario dei tifosi nerazzurri grazie a Ronaldo il ‘Fenomeno’. Secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes’, Marotta avrebbe messo nel mirino Matheus Cunha. Il bomber 21enne, che sta strabiliando la Bundesliga con la maglia dell’Herta Berlino, sembra essere un profilo molto gradito da Antonio Conte. Il brasiliano, infatti, sa giocare molto bene da seconda punta nel 3-5-2 e quindi potrebbe sostituire perfettamente Lautaro al fianco di Lukaku. Da quando è arrivato a Berlino a gennaio, Matheus Cunha ha segnato già cinque reti in campionato, mettendo in mostra tutte le sue doti. Sempre secondo quanto riferito dal portale spagnolo, il prezzo richiesto dall’Herta per il brasiliano si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro. Una cifra che, tutto sommato, non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile per l’Inter. Dopo diversi anni, i nerazzurri potrebbero tornare ad avere un brasiliano in rosa che fa palpitare ‘San Siro’.

La ricerca dell’Inter per il colpo in attacco potrebbe aver prodotto i suoi frutti: i nerazzurri avrebbero individuato in Matheus Cunha il rinforzo ideale e l’Herta Berlino avrebbe fissato il prezzo a 40 milioni di euro.

