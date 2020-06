Calciomercato Juventus, confermata l’anticipazione | Sarri saluta e resta in A

Il calciomercato bianconero potrebbe vedere il cambio in panchina: soluzione clamorosa, ecco la possibile nuova squadra di Sarri

Dopo i passi falsi di Inter e Lazio, in casa Juventus la concentrazione è massima per il match di domani sera contro il Lecce. Un colpo che potrebbe essere decisivo nella corsa al tricolore, con la squadra di Sarri che può tentare la fuga. Dal campo al calciomercato è proprio il futuro del tecnico toscano a tenere banco, con la separazione dalla ‘Vecchia Signora’, in estate, tutt’altro che improbabile.

Calciomercato, bomba Sarri: addio Juventus e destinazione shock

Diverse le voci che si rincorrono sull’attuale tecnico bianconero che potrebbe lasciare al termine della stagione. Il feeling con i tifosi ed i risultati non troppo soddisfacenti,passaggio difficile in Champions ed sconfitta in finale di Tim Cup, spingerebbero Sarri lontano da Torino. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere Fiorentino’, starebbe avanzando un’ipotesi clamorosa sul possibile destino dell’allenatore. Addio alla Juventus, ma permanenza in Serie A.

La pista Fiorentina potrebbe tornare a scaldarsi, con il patron dei gigliati Rocco Commisso pronto a regalare Sarri alla pizza viola. Confermata dunque l’anticipazione di Calciomercatoweb.it su quello che potrebbe essere il destino di Sarri. Eventualità che prenderebbe corpo se Paratici decidesse di puntare su Spalletti per il prossimo anno, lasciando il via libera ai toscani che difficilmente confermeranno Iachini.

Restano in piedi le candidature per il 2020/21 di Juric e Blanc ma il sogno di Commisso per la sua Fiorentina si chiama Maurizio Sarri.

