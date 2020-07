Calciomercato Juventus, no a Messi e sì a Ronaldo | Offerta dei bianconeri

La Juventus continua a puntare nuovi obiettivi per la prossima stagione: questa volta l’obiettivo arriva dalla Premier League

La Juventus ha già messo a segno il primo colpo di mercato con lo scambio tra Pjanic ed Arthur con il Barcellona. Il lavoro di Fabio Paratici continua senza sosta però, individuando nuovi obiettivi per la rosa bianconera della prossima stagione. Il mirino questa volta è puntato in Premier League. Il calciatore rifiuta Messi per CR7.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, attacco a Sarri | Dura replica contro Capello

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo con Lautaro | Il piano del Barcellona

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, tentativo per Alaba | Soldi e scambio

Calciomercato Juventus, Ndombele preferisce Ronaldo a Messi: sul piatto Ramsey più soldi

In casa Juventus si lavora già per formare la rosa della prossima stagione, nonostante la finestra di mercato quest’anno aprirà in ritardo. Nonostante l’arrivo di Arthur dal Barcellona, i bianconeri continuano a cercare nuovi innesti per la zona centrale del campo e Fabio Paratici avrebbe messo gli occhi in casa Tottenham. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, la società bianconera sarebbe pronta a presentare un’offerta per Tanguy Ndombele, che potrebbe soddisfare gli ‘spurs’.

La Juventus potrebbe proporre al club di Mourinho l’inserimento nella trattativa di Aaron Ramsey, più un conguaglio economico di 20 milioni. Questa potrebbe essere l’offerta giusta per sbloccare l’affare poiché il gallese sarebbe un profilo che piace alla società inglese, che andrebbe anche a monetizzare. Anche il Barcellona sembrerebbe forte sul giocatore, ma secondo il sito spagnolo avrebbe già deciso, preferirebbe giocare con Ronaldo piuttosto che con Messi al Barcellona.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, assalto al bomber | Arriva l’offerta!