Calciomercato Inter, affare cittadino | Proposto lo scambio al Milan!

Antonio Conte pensa già al futuro dell’Inter e chiede un titolare del Milan. La società ci prova con uno scambio: i dettagli

A Milano si inizia con largo anticipo a lavorare sul calciomercato e sia Milan che Inter stanno studiando ormai da diverse settimane i possibili colpi da attuare per rinforzare le proprie rose. I nerazzurri ha bisogno di qualche ritocco per provare a diventare più competitivi e migliorare la terza posizione attuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con la Roma | Spalletti ‘alleato’

I rossoneri invece potrebbero effettuare delle modifiche in più visto che l’obiettivo della qualificazione in Champions League è ormai sfumato da diversi mesi, con il quarto posto attualmente distante 14 punti e potrebbero diventare 17 in caso di vittoria dell’Atalanta questa sera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomber dalla Premier | Ecco la contropartita!

Calciomercato Inter, proposta di scambio con il Milan: Vecino per Kessie!

I derby per questa stagione sono ormai terminati, ma le due società potrebbero aumentare i contatti nei prossimi giorni per provare a portare a termine uno scambio tra loro. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Beppe Marotta sarebbe pronto a proporre al Milan Matias Vecino in cambio di Franck Kessie.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini allo scoperto | Le sue parole

L’ivoriano è ormai da tempo un obiettivo dei nerazzurri, visto che già a gennaio era nel mirino dell’Inter che non riuscì a strapparlo ai rossoneri offrendo in cambio Gagliardini. Ora potrebbe esserci un nuovo tentativo per cercare di far felice Conte, che punta molto sui centrocampisti fisici e aggressivi come Kessie. I nerazzurri avrebbero proposto ai ‘cugini’ uno scambio alla pari con Vecino, mentre le richieste dei rossoneri sarebbero differenti. Il Milan, infatti, valuta Kessie intorno ai 30 milioni, mentre il centrocampista uruguaiano solo 15 milioni. Il ‘Diavolo’ aprirebbe allo scambio solamente nel caso in cui l’Inter aggiungesse un conguaglio economico.

Quest’ultimo fin qui ha collezionato 31 presenze e due reti mentre Vecino è sceso in campo 24 volte ed è a quota 3 gol.