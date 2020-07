Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza | Obiettivo più lontano

La Juventus lavora sul calciomercato ma si raffredda sempre di più la pista per l’esterno: aumenta la concorrenza

È stata un’annata particolare fin qui per la Juventus, che ha perso di vista già i primi due trofei (Coppa Italia e Supercoppa Italiana) e ora va alla caccia della matematica certezza dello scudetto, che sembrerebbe a un passo da ormai diverse settimane ma a causa dei troppi passi falsi viene sempre rinviata.

Per la vittoria del primo trofeo stagionale mancano due punti e domani sera contro la Sampdoria c’è un altro match point da non fallire per non correre pericoli nelle ultime due gare e soprattutto arrivare tranquilli agli ottavi di Champions League. La gara di ritorno con il Lione si giocherà il 7 agosto e bisogna ribaltare la sconfitta per 1-0 rimediata all’andata.

Calciomercato Juventus, Boga sempre più lontano: anche il Marsiglia su di lui

La società nel frattempo prende in considerazione i troppi passi falsi commessi in questi mesi per individuare i reparti da rinforzare nel prossimo calciomercato. A centrocampo c’è stata già la prima mossa con lo scambio Arthur–Pjanic, ma anche in avanti potrebbero esserci novità.

Sulla fascia offensiva Bernardeschi delude mentre Douglas Costa ha rimediato troppi infortuni, per cui non sono da escludere rinforzi esterni dopo Dejan Kulusevski. Uno di questi può essere Jeremy Boga del Sassuolo, ma sarebbe in aumento la concorrenza su di lui. Secondo quanto riportato da Foot Mercato, infatti, anche il Marsiglia sarebbe sulle sue tracce oltre al Napoli, ma il calciatore potrebbe partire solo in caso di cifre uguali o superiori a 35 milioni di euro.

Il Sassuolo infatti sembrerebbe intenzionato a trattenere il proprio gioiello anche per l’anno prossimo salvo offerte irrinunciabili.