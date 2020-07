Calciomercato Juventus, addio a sette calciatori | Cifre e dettagli

Dopo una stagione particolare condita da qualche passo falso di troppo, la Juventus valuta le cessioni: sette calciatori in uscita!

È stata una stagione particolare e da un certo punto di vista anche deludente per la Juventus. La compagine bianconera ha sicuramente salvato l’annata attraverso la conquista dello scudetto, ma il rendimento è stato meno convincente di quanto ci si aspettava un anno fa quando Maurizio Sarri è subentrato a Massimiliano Allegri.

La società però sembrerebbe intenzionata a dare nuovamente fiducia all’attuale bianconero perché comunque la vittoria del campionato rappresenta un segnale importante e fa capire che probabilmente si può ancora crescere per fare qualcosa di buono. Molto dipenderà anche dal rendimento in Champions League, con la gara con il Lione che si giocherà tra otto giorni.

Calciomercato Juventus, sette giocatori sulla lista trasferimenti: tutte le cifre

Maurizio Sarri potrebbe dunque avere un’altra chance, mentre alcuni calciatori potrebbero partire al termine di questa annata. E secondo quanto riportato da Fichajes.net sarebbero ben sette i nomi sulla lista delle partenze, tra questi ci sarebbero anche due elementi arrivati appena un anno fa.

Si tratta di Ramsey e Rabiot, entrambi valutati circa 28 milioni di euro. Oltre a loro ci potrebbero essere i calciatori confermati un anno fa che ora potrebbero non essere più nei piani bianconeri. Higuain potrebbe salutare per circa 18 milioni di euro per evitare minusvalenza e liberare la società di un ingaggio importante, Khedira invece potrebbe salutare a zero.

In bilico anche gli esterni Bernardeschi (35 milioni richiesti) e Douglas Costa (30 milioni) oltre al terzino De Sciglio, per il quale potrebbero essere accettate offerte da 15 milioni. Oltre a un bel risparmio sul fronte ingaggi, dalle sette partenze la Juventus racimolerebbe un maxi ‘tesoretto’ di 154 milioni di euro.

