Serie A, la Lega ha deciso | UFFICIALI le date della prossima stagione

La Lega Serie A dopo la riunione tenutasi nel pomeriggio a Milano ha raggiunto una decisione finale: ecco quando inizierà la prossima stagione

Giornata importante per la prossima stagione di Serie A. Infatti anche se il campionato è finito solo da un giorno, bisogna accelerare le pratiche per far partire il prossimo, visti i tempi ristretti. Così questo pomeriggio a Milano la Lega Serie A si è riunita per scegliere le date di partenza della prossima stagione. Dunque la decisione presa è che la Serie A 2020/2021 partirà ufficialmente il 19 settembre, stessa data di partenza della Bundesliga. Una decisione che finalmente dà alle squadre una data di scadenza entro quando farsi trovare pronte. Anche se, qualcosa potrà essere ancora aggiustato dopo le prime giornate, visto che il calciomercato che si aprirà il prossimo 1 settembre, terminerà il 5 ottobre prossimo.

