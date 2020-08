Champions League, Juventus-Lione | Gli undici titolari

Tutto pronto per il big match dell’Allianz Stadium. Juventus e Lione sono pronte a sfidarsi nella partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League. All’andata 1-0 per i francesi.

Diramati gli undici titolari di Juventus e Lione. Le due squadre sono pronte a darsi battaglia per superare l’ottavo di finale della Champions League e strappare così il pass per la fase finale di Lisbona. I bianconeri dovranno rimontare l’1-0 maturato nella gara di andata in Francia. Per farlo Mister Sarri si affida ai suoi uomini migliori: 4-3-3 con Cuadrado e Alex Sandro sulle fasce, Pjanic in cabina di regia, mentre a guidare l’attacco ci sarà “Mister Champions” Cristiano Ronaldo.

Rudy Garcia risponde con un 3-5-1-1 volto a contenere l’iniziale forcing della Juventus. Per il tecnico ex Roma disponibile la stella Memphis Depay, pronto a caricarsi la squadra sulle spalle. Novità importante in attacco l’assenza di Dembele. Al suo posto Ekambi.

Champions League, Juventus-Lione, ecco i ventidue in camp

Juventus: (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione (3-5-1-1) Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay; Ekambi All. Garcia

