Calciomercato, beffa Juve | È ad un passo dal Real Madrid!

Calciomercato Juventus, che beffa per Aouar: il fantasista dell’Olympique Lyon è un pupillo di Paratici, ma attenzione al pressing del Real Madrid

Giovane, di talento e con un futuro assicurato: brilla forte, nonostante la sospensione prematura della Ligue 1, la stella di Houssem Aouar, gioiellino di casa Lione, che quest’anno ha impressionato tutti a suon di gol e assist. Dotato di una tecnica cristallina, per il francese classe 1998 si è formata una fila lunghissima di estimatori, con i grandi club europei pronti già a litigarselo nel corso della prossima estate. Eppure, uno su tutti potrebbe beffare già il resto della concorrenza: il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa Inter | Doppio colpo con Conte!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | Arriva l’indizio social

Juventus, dalla Spagna assicurano: “Real Madrid fortissimo su Aouar”

Come riportato dal media iberico ‘defensacentral.com’, Houssem Aouar sarebbe uno dei nomi principali per il prossimo calciomercato del Real Madrid. I blancos, infatti, avrebbero già inviato i propri emissari in Italia, per seguire la gara di questa sera tra Lione e Juventus e seguire così il talentino francese ed il suo compagno Rayan Cherki (classe 2003). Entrambi sono due profili che piacerebbero molto a Zidane, che spera in un doppio colpo per il suo Real. Un doppio colpo dai costi elevatissimi, dato che per i suoi piccoli gioiellini, il Lione potrebbe chiedere una cifra monstre ai madrileni: soltanto il cartellino di Aouar è valutato dall’OL tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Intanto, rischia di venir beffata proprio la Juventus, tra le principali estimatrici di Aouar, che però non sembra aver mai affondato realmente il colpo con il suo entourage ed il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Parla il presidente

Chissà, dunque, se il match di questa sera si trasformerà nel trampolino di lancio definitivo per Aouar e Cherki. Intanto, il Lione spera nell’impresa e confida nei suoi due gioielli.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, ‘Galactico’ per il Milan | Affare low cost

Calciomercato Milan, Bennacer su Ibrahimovic: “Se sbagli, ti ammazza”