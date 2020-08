Calciomercato Inter, si ferma Sanchez | Le condizioni del cileno

Dopo il fastidio muscolare accusato nella partita contro il Bayer Leverkusen, Alexis Sanchez si è sottoposto agli accertamenti: il comunicato dell’Inter

Nuovi guai per l’Inter in vista della semifinale di Europa League che si giocherà contro lo Shaktar Donetsk. Nella partita dei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen, Alexis Sanchez si è fermato per un fastidio muscolare. Nonostante avesse chiesto il cambio, il cileno è rimasto in campo perché Antonio Conte aveva terminato le sostituzioni. Oggi sono stati effettuati gli accertamenti a Duisburg per capire le condizioni del calciatore. Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter comunica che: ”Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio ad esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen. Gli accertamenti hanno confermato la distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni del giocatore verrano rivalutate nei prossimi giorni”. Nerazzurri dunque che dovranno quasi sicuramente fare a meno di Sanchez nella semifinale, ma non solo, visto che la stagione del cileno potrebbe essere finita.

