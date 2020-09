Calciomercato Inter, possibile ‘tradimento’ | Si offre alla Juventus!

L’Inter pensa anche alle cessioni per snellire la rosa di Antonio Conte in vista della prossima stagione: il nerazzurro potrebbe offrirsi alla Juventus!

Settimane frenetiche in casa Inter tra la ripresa degli allenamenti in programma lunedì prossima e la sessione di calciomercato con acquisti e cessioni da puntellare in breve tempo. La società nerazzurra potrebbe essere così la nuova regina, insieme alla Juventus, con colpi davvero importanti.

Calciomercato Inter, Godin si offre alla Juventus?

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Godin potrebbe dire addio al club nerazzurro nelle prossime ore con Skriniar che sarà confermato al centro del progetto di Conte. Un cambio improvviso con il centrale slovacco che rappresenterà ancora un elemento indispensabile per la formazione milanese. E, in questo modo, lo stesso difensore uruguaiano potrebbe offrirsi alla Juventus alla ricerca di difensori esperti. L’ex Atletico Madrid sarebbe perfetto per il neo-tecnico bianconero Andrea Pirlo visto che sarebbe utile sia nella difesa a quattro che a tre. Anche in questa stagione il difensore ha trovato diversi gol su palla inattiva diventando micidiale in fase offensiva. Un possibile ‘tradimento’ davvero a sorpresa in vista del prossimo anno ormai già alle porte.

