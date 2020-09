Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Zidane | Assalto all’attaccante

Zinedine Zidane guarda in casa Inter: il calciomercato in uscita potrebbe subire un nuovo colpo.

Nonostante Jovic, Mayoral e Mariano, Zinedine Zidane vorrebbe aggiungere un nuovo attaccante al proprio scacchiere, confermando come titolare solo Benzema. Dopo la cessione di Hakimi, Reguilon, James e Bale potrebbe esserci bisogno di un nuovo “9” per avere un’alternativa fondamentale all’attaccante francese, che non potrà giocare tutte le partite della stagione. L’occasione potrebbe arrivare proprio dall’Italia.

Calciomercato Inter, Zidane ha bisogno di un nuovo attaccante

Potrebbe così esserci un ritorno di fiamma per Lautaro Martinez, che andrebbe a giocarsi il posto da titolare al Real Madrid, senza però la certezza di poter giocare tutta la stagione da protagonista. Nel suo alternarsi con Benzema potrebbe anche arrivare il momento in cui Zidane vorrebbe provarli insieme, cambiando approccio all’assetto tattico attualmente utilizzato, che ha previsto ieri contro la Real Sociedad il francese come unico terminale offensivo, supportato da Vinicius e Rodrygo.

Da vincere ci sarebbero però le richieste molto alte dell’Inter, che già con il Barcellona non ha trovato l’accordo finale per la cessione di Lautaro Martinez, la cui richiesta per l’ingaggio potrebbe essere anche molto alta. Affare non facilissimo, ma Zidane potrebbe fissarsi un nuovo obiettivo di mercato per questa fase finale, così da intavolare una nuova grande sfida al Barcellona.

