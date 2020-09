Calciomercato Juventus, colpo in attacco | Scambio alla pari

La Juventus continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Scambio possibile in Liga: un colpo per Pirlo

Andrea Pirlo ha bagnato il debutto come allenatore della Juventus con una vittoria importante contro la Sampdoria (3-0). Ora lo stesso club bianconero potrebbe pensare a nuovi colpi, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, come Higuain | A zero in MLS!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, idea scambio | Pirlo rifiuta!

Calciomercato Juventus, scambio con l’Atletico: Carrasco-Douglas Costa

Come riportato anche dal portale spagnolo “Fichajes.net” la Juventus sarebbe piombata sull’esterno offensivo belga dell’Atletico Madrid, Ferreira Carrasco. Un forte interessamento da parte dei bianconeri, che potrebbero anche pensare ad uno scambio alla pari con Douglas Costa che piace molto a Simeone. I due talentuosi giocatori hanno una valutazione simile pari a 25-30 milioni di euro e così l’operazione potrebbe essere portata a termine in tempi brevi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Aouar in bilico | Offerta dal top club

Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti sul loro futuro con la Juventus sempre molto attiva per rinforzare il parco attaccanti di Andrea Pirlo.

Non solo un vero e proprio goleador, ma anche un giocatore capace di saltare in velocità gli avversari come Carrasco, voglioso di una nuova avventura.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, Suarez a gennaio | Le ultime